Deze G63 is een totaal misplaatst eerbetoon aan Stirling Moss

Maar het interieur is stiekem wel gaaf.

De Mercedes 300 SLR waarmee Stirling Moss in 1955 de Mille Miglia won is een van de meest iconische raceauto’s aller tijden. De SLR Stirling Moss uit 2009 was een passend eerbetoon aan dit icoon. Een auto die totaal NIET geschikt is voor een hommage aan Stirling Moss is de G63 AMG.

Toch is er nu een G63 die geïnspireerd is op de 300 SLR van Stirling Moss. Gelukkig weten ze bij Mercedes beter: dit is geen creatie van Mercedes zelf, maar van HOF Manufaktur. Deze Duitse tuner bracht onlangs ook de ‘Sir Class’ uit: een G-Klasse met een F1-stuur, ter ere van Lewis Hamilton.

Nu komen ze dus opnieuw met een bijzondere G-Klasse, genaamd de HOF 1955. De 2.500 kg zware G63 had niet verder af kunnen staan van de 300 SLR, maar toch zit deze auto vol met verwijzingen naar de Mille Miglia-winnende auto. Zo is de G-Klasse uitgevoerd in dezelfde kleur (zilver) en voorzien van het racenummer van Stirling Moss.

Het extra carbon en de 24 inch velgen zijn duidelijk niet geïnspireerd op de jaren ’50. De auto is ook voorzien van een bodykit, getekend door Etienne Salomé. Hij was verantwoordelijk voor de Bugatti La Voiture Noire en medeverantwoordelijk voor de Chiron.

Een zilverkleurige G-Klasse met een racenummertje is natuurlijk niet zo bijzonder, maar het wordt iets interessanter in het interieur. Geïnspireerd op de auto van Stirling Moss is dit volledig uitgevoerd in blauw leer met ruitjesbekleding en zelfs een houtafwerking op het stuur. Eerlijk is eerlijk: dit ziet er best wel gaaf uit, hoe geforceerd deze hommage ook is.

De HOF 1955 is overigens niet alleen voorzien van het racenummer 722, de auto heeft ook 722 pk. Eigenlijk had Mercedes dat destijds ook moeten doen met de SLR 722 Edition, maar die schopte het niet verder dan 650 pk.

HOF bouwt 10 stuks van deze speciale G-Klasse. Het prijskaartje weten we niet, en dat wil je waarschijnlijk ook niet weten.