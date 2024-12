Toyota volgt voorbeeld van Volvo, berekent BPM niet door

En dat geldt niet alleen voor EV’s, maar ook voor hybrides.

Over anderhalve week zitten we weer in een nieuw jaar en dat betekent natuurlijk: nieuwe belastingregels! Ook voor auto’s veranderen de spelregels weer. Zo betaal je per 1 januari ook BPM voor een EV en wordt de BPM voor plug-in hybrides anders berekend.

Sommige merken komen de klant echter tegemoet door de BPM niet door te rekenen. Volvo kwam hier als eerste mee, daarna volgden Fiat, Jeep en nu ook Toyota. Het volledige elektrische gamma van Toyota (oftewel: de bZ4X) wordt dus niet duurder per 1 januari. Voor EV’s geldt een vast BPM-bedrag van €667. We praten hier dus niet over enorme bedragen, maar hé, het is toch mooi meegenomen.

De meeste Toyota’s zijn géén EV, maar het goede is nieuws is dat Toyota de extra BPM van hybrides ook voor eigen rekening neemt. Vanaf volgend jaar wordt de BPM voor PHEV’s op dezelfde manier berekent als voor gewone auto’s, wat uiteraard betekent dat je meer BPM gaat betalen. Bij Toyota kan dit oplopen tot €694, maar dat wordt ook van de prijs afgetrokken.

De prijs van vrijwel alle elektrische en hybride Toyota’s blijft dus gelijk met ingang van 2025. Overigens komt er volgend jaar eindelijk een nieuwe elektrische Toyota: de vorige week onthulde Urban Cruiser. De prijs van die auto is nog niet bekend, dus daar kan Toyota de BPM wel gewoon meerekenen.