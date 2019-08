Deze gave auto’s van de zaak zijn nu officieel

Zo is het wel leuk om bestellingen af te leveren.

Het is een van de leukere ervaringen: rijden in een bedrijfswagen. Niet als je in een geknepen Caddy SDI meer dan 750 km per dag moet afleggen, maar het rijden in een enorme bestelbus heeft zeker wel wat. Je kijkt overal overheen, wat een machtige sensatie geeft. Het Britse MS-RT maakt rijden in kleinere bedrijfswagen ook leuker.

Dat doen ze met de Transit Connect by MS-RT. Nog niet zo lang debuteerde het concept model, maar dit zijn de uiteindelijke productiemodellen. Normaliter worden alle gave details eruit gehaald onder de noemer ‘te duur’ en blijft er niet veel over. Dat is nu niet het geval: het resultaat is zeer geslaagd.

De Trasnit Connect by MS-RT is uitgerust met een lekker dik aangezette bodykit, waarmee de visueel in de pas loopt met de Fiesta ST en Focus RS, bijvoorbeeld. Dat is op zich ook niet vreemd, want MS-RT prepareert ook de rallywagens van Ford. De bodykit behelst een nieuwe voorbumper, sideskirts, achterbumper, een splitter, nieuwe grill en een diffuser aan de achterzijde. Tevens zien we een kekke dakspoiler.

De Transit Connect by MS-RT istaat ook iets lager op zijn wielen. Over wielen gesproken, het zijn 18″ velgen van de firma OZ Racing. Het is wel allemaal kwaliteitsspul bij MS-RT, want alle nieuwe onderdelen voldoen aan de kwaliteitseisen van Ford. Alle eigenaren krijgen dan ook drie jaar of 160.000 kilometer garantie. Enige smetje is de motor, dat is in dit geval nog de standaard 1.5 TDCi met 120 pk. Kan de lokale chipboer vast verhelpen.