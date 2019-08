Dit superluxe dashboard zit níet in een VW Golf of Audi A3

Of BMW 1 Serie. Of Mercedes-Benz A-Klasse.

Tegenwoordig beginnen alle C-segment auto’s op elkaar te lijken. Nu is dat altijd wel een beetje het geval geweest, maar anno 2019 is het écht allemaal eenheidsworst. Bijna zonder uitzondering zijn het allemaal voorwielaangedreven vijfdeurs hatchbacks met een drie- of viercilinder motor overdwars. Zelfs de nieuwe BMW 1 Serie heeft deze layout nu.

Gelukkig is er altijd één eigenwijze uitzondering geweest: Subaru. De Impreza is er immers nog steeds en heeft een behoorlijk afwijkende layout. De motor is niet overdwars, maar in lengte geplaatst. Daarbij is het geen normale lijnmotor, maar een zogenaamde boxermotor. Daarmee is de Impreza een van de weinige auto’s die je nog aan zijn geluid kunt herkennen. Kortom, wil je wat anders dan anders, haast je naar de Subaru-dealer.

Mocht je in Japan of de Verenigde Staten wonen, dan is er goed nieuws, want de Impreza is namelijk net vernieuwd. Het is een facelift, geen compleet model. We zien een strak getrokken front met nieuwe grille en bumperpartij. Tevens krijg je nieuwe koplampen en achterlichten. Net als voorheen is er keuze uit een vijfdeurs hatchback of een vierdeurs sedan. Qua motoren blijft het bij de bekende 1.6 en 2.0 boxermotoren. Wellicht komt er op een latere termijn de hybride aandrijflijn uit de Subaru XV, die in technisch opzicht identiek is aan de Impreza.

In het interieur had Subaru met het vorige model al flink wat stappen gezet, maar het facelift model is net even wat verfijnder. Zo zijn er meer voorzieningen dan voorheen. Als je ‘m bijvoorbeeld in zijn achteruit zet, gaat de rechterspiegel naar beneden. Wat attent. Tevens is de Impreza altijd uitgerust met Eyesight, een systeem dat de bestuurder helpt bij remmen, accelereren en sturen en ingrijpt bij (bijvoorbeeld) vermoeidheid. Het mooiste is echter nog het dashboard. Normaliter was dat juíst de reden om géén Subaru te kopen, maar de nieuwe Impreza kun je krijgen met een met leder bekleed dashboard. Erg chique. De vernieuwde Impreza komt waarschijnlijk later ook naar Nederland.