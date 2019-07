Zo ziet de camper van een rallyfanaat eruit

Toepasselijk, niet?

Campers en motorhomes lijken alsmaar populairder te worden, maar lang niet iedereen zal bij een dealer kunnen vinden waarnaar hij zoekt. De Britse Steve North behoort zonder meer tot deze laatste groep. Hierom nam de beste man een aantal van zijn favoriete autobedrijven in de arm om zijn droomcamper te verwezenlijken. Het resultaat mag er zijn.

North, een ex-rallycoureur, gaat graag auto- en motorshows af in Groot-Brittanni├ź en wilde per se een camper die goed aansloot op zijn levensstijl. Daar hij een specifiek idee had van hoe zijn camper eruit diende te zien, moest hij op zoek naar bedrijven die hem konden helpen zijn droom in vervulling te laten gaan.

De Ford-enthousiast die hij is, kwam hij uit bij MS-RT. Het bedrijf vergrijpt zich wat graag aan Ford-producten en racet daarnaast met auto’s van het merk in het Wereldkampioenschap Rally. MS-RT nam het uiterlijk voor zijn rekening en gaf de Transit Custom o.a. 18″ velgen en een guitige bodykit. De Transit staat tevens lager op zijn poten, maar dit moet het gebruik als camper niet in de weg zitten.

Het interieur is onder handen genomen door Wellhouse Leisure. Dit bedrijf heeft de sportiviteit van de buitenzijde doorgetrokken naar de binnenkant, maar op zo’n manier dat hij voldoende comfort biedt als camper. De bank, bijvoorbeeld, ziet er tamelijk extreem uit maar kan wel omgetoverd worden in een fatsoenlijke slaapplaats. Daarnaast heeft hij een prima keuken, inclusief een fornuis, koelkast en magnetron. Alles bij elkaar heeft het project North 77.000 pond gekost, omgerekend ongeveer 86.000 euro.