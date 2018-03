Deze bus is geïnspireerd door een rally-auto

Je verzint het niet...

Het is de favoriete bestelbus van ondergetekende: de Ford Transit. De auto is al jaren op de markt in allerlei variaties en varianten. Mocht ik mijn beide linkerhanden verwisselen voor twee rechterhanden, zodat ik mijn eigen klussenbedrijf kan gaan beginnen, dan komt er een Ford Transit. Dat moet dan gecomplementeerd worden met een T-shirt vol vlekken, cassettes met Creedence en een bizarre voorraad koffie. Maar ja, zo rijden er natuurlijk duizenden rond. Je moet toch iets doen om je te onderscheiden.

Voor dat erg specifieke geval heeft MS-RT een oplossing gevonden. Hun laatste project is een Transit Custom die ze grondig hebben aangepakt. Volgens de Britse firma kunnen de ondernemers hun werk klaren terwijl ze er goed uitzien. Zelf vinden ze bij MS-RT de Fiesta’s van het M-Sport Rallyteam er goed uitzien, dus hebben ze zich door die auto laten inspireren. Ze zijn flink tekeer gegaan met de Transit. Zo heeft de auto nu een nieuwe spoiler, widebody-kit, diffuser, voorbumper met grille, dubbele sportuitlaat, Eibach veren en een setje OZ-velgen met Hankook Ventus S1 Evo 2 banden. Eerlijk is eerlijk, het ziet er best dik uit.

Er zijn nog geen afbeeldingen van de binnenkant, maar volgens MS-RT is dat nu luxer dan ooit. Het interieur wordt namelijk opgetooid met nappaleren bekleding, alcantara zitvlakken, een sportstuurwiel en natuurlijke de onvermijdelijke ‘luxe’ vloermatten. Qua uitrusting heeft MS-RT niet beknibbeld, allemaal krijgen ze het SYNC3-navigatie/entertainment systeem mee, alsmede achteruitrij-camera, parkeersensoren en verwarming voor de stoelen en voorruit.

Uiteraard kun je kiezen uit korte of lange wielbasis, enkel- of dubbelcabine, aantal zitposities en deuropstellingen. Dan het slechte nieuws. Er is namelijk niets gewijzigd aan de de 2.0 TDCI motor. Ondanks dat 170 pk en 405 Nm behoorlijk potig zijn voor een busje, zou het wel leuk zijn als ze er 200+ pk uit wisten te extraheren. Alle Transits van MS-RT worden met de hand vervaardigd. Met andere woorden: ze schroeven het er zelf op. Wat de kosten ervan zijn is nog niet bekend, maar eerlijk is eerlijk: het ziet er dik uit. Als er een Europese, hedendaagse B.A. Barracus zou zijn, dan was dit zijn auto.