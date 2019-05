Zet de bouwmarkt op stelten met deze Transit Connect

Als het aankomt op looks, wint deze Ford vlag en wimpel.

Het is dat busjes in Nederland zo stervensduur zijn, anders hadden ongetwijfeld veel meer mensen voor de handige en vooral ruime carrosserievorm gekozen. Ze mogen er dan niet altijd even aantrekkelijk uitzien, wat ze missen aan stijl maken ze meer dan goed in eenvoud en gebruiksgemak.

Gelukkig zijn er ook voor dergelijke auto’s speciale pakketten verkrijgbaar, waardoor ze toch iets smakelijker voor de dag komen. Bij MS-RT, bijvoorbeeld, kun je prima terecht voor een verfraaiing voor je bestelbus. Het bedrijf is een samenwerking tussen Van Sport en Malcolm Wilson, de man achter het rallyteam van M-Sport. Het kan dus niet anders dat dit bedrijf vreselijk toffe wagens maakt.

Dit laatste heeft MS-RT recentelijk nogmaals bewezen met de onthulling van zijn nieuwste project op basis van de Transit Connect. Alsof het gezicht van de nieuwe Transit nog niet stoer genoeg is, heeft MS-RT besloten ook de rest van zijn gedaante op te lekkeren met een heuse bodykit. Nieuwe voor- en achterbumpers en zijschorten maken van de Transit Connect zowaar een opvallend schepsel, de 18″ velgen van OZ en de vier (!) uitlaten verdubbelen het effect.

We moeten hier wel benadrukken dat het enkel en alleen effect heeft op het uiterlijk van de auto. In het vooronder van de Transit ligt namelijk gewoon nog een simpele 1,5-liter benzinemotor met 120 pk. Althans, dat vermoeden we, want MS-RT spreekt niet over een motorupgrade. Wij stellen voor de krachtbron uit de Focus RS in het busje te leggen, zodat het rijden zelf ook nog een beetje interessant kan worden.