M3 Touring komt er definitief niet, B3 Touring wél

Wees blij met wat we wél krijgen!

Het is en blijft zonde dat BMW de M3 niet aanbiedt als Touring. Bij Mercedes-AMG kun je kiezen voor een C63 Estate, terwijl de Audi RS4 er niet eens als sedan is.

Gaat het dan met komende generatie wél gebeuren? Er waren immers hoopgevende geluiden waar te nemen. Maar nee, wederom niet. Dat laat BMW M CEO Frank van Meel weten aan het Britse Car Magazine. Volgens Van Meel is de markt er simpelweg te klein voor. Klanten in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland zien een M3 Touring zitten, volgens Van Meel. Maar BMW M is een wereldwijd merk.

En zoals wij allen weten is wereldwijd de SUV populairder dan de stationwagon. Vandaar dat er wél een BMW X3 M te bestellen is en een M3 Touring niet. BMW heeft ooit een M3 Touring gebouwd van de E46-generatie, maar het zou bij een prototype blijven. Tegenwoordig is de sterkste 3 Serie de M340i xDrive Touring. Deze is met 382 pk en 500 Nm aanzienlijk sterker dan de M3 E46 dat was, dus de pijn is relatief.

Voor wie toch een snellere 3 Serie Touring wenst, is er overigens wel goed nieuws. Alpina heeft namelijk de komst van de B3 Touring bevestigd. Sterker nog, de auto zal meegenomen worden naar de IAA in Frankfurt. Hoe de auto eruit komt te zijn, is vrij voorspelbaar: 20″ 20-gaats velgen, een Dekoset en eventueel Alpina-blauwe lak om het af te maken.

Qua techniek is het een beetje gissen. Het lijkt alsof Alpina even de boel simpel opschroeft, maar vaak zit er net even wat meer achter. Waarschijnlijk zal de ‘B58′ zes-in-lijn uit de M340i als basis dienen. Deze zal dan grondig aangepast worden om op zo’n 450 tot 475 pk uit te komen.

