Deze gekke driewieler wordt weer gemaakt

En nee, het is geen Reliant Robin

Nederland is nooit een land geweest dat bekendstaat om het maken van auto’s. In dat aspect doen omringende landen als Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk het beter. Maar dat wil niet zeggen dat wij Nederlanders geen interessante auto’s op de markt hebben gezet. Denk aan de te gekke Spyker-auto’s bijvoorbeeld. Of de Carver, een auto die een wiel mist. Laatstgenoemde is waar we het vandaag over gaan hebben. Ze zijn namelijk weer terug van weggeweest, soort van.

De eerste nieuwe Carvers werden van de zomer aan klanten overhandigd, de fabrikant zegt nu dat de productie écht op stoom begint te komen. Maar eerst even terug. Want waar hebben we het eigenlijk over?

De eerste Carver, de One, was een op benzine aangedreven driewieler. De auto is qua cabine te vergelijken met de Renault Twizy, ook in de One passen twee mensen die achter elkaar zitten. Het bijzondere van de Carver is dat de cabine niet altijd verticaal is, in plaats daarvan beweegt deze in bochten. Als je een bocht naar rechts maakt, leunt de cabine dus ook naar rechts. Zo moet je het gevoel krijgen alsof je op een motor zit, terwijl je eigenlijk in een auto zit.

De eerste Carver One’s kwamen in 2007 op de markt, maar twee jaar later ging het bedrijf failliet. De reden was simpel, de auto’s waren te duur. De One kostte vijftigduizend euro per stuk, uiteindelijk kochten slechts tweehonderd mensen in twee jaar tijd de auto. Dat terwijl Carver mikte op het drievoudige.

Vorig jaar kwam er goed nieuws uit Friesland: de Carver One keert terug. Deze keer niet als benzinevoertuig, maar als elektrische scooter. De nieuwe One heeft een breedte van 98 centimeter en twee 2 kW-motoren. De topsnelheid is 45 km/u en de accucapaciteit is 5,4 kWh. Daarmee kan de One 100 kilometer rijden, of, zoals Carver het zelf zegt, van Amsterdam naar Utrecht en terug. Volledig opladen duurt ruim vijf uur. Misschien wel het belangrijkste: ook deze Carver heeft het kantelsysteem waar de grotere versie zo bekend mee werd. In deze nieuwe One is de maximale kantelhoek veertig graden. De prijs is bij de elektrische scooter overigens een stuk lager, de nieuwe Carver One kost 8990 euro.

Maar het is dan ook een bromfiets, hiermee kan je wederom de vergelijking met de Twizy maken, want die is er ook met bromfietskenteken. Evenals de Birro’s die je steeds vaker ziet.

Wil je de nieuwe Carver One in actie zien? Daarvoor heeft het bedrijf de Carver Café in het leven geroepen, waar onder meer proefritten mogelijk zijn. Nou maar hopen dat het bedrijf deze keer niet failliet gaat.