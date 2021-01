BMW X5 M met Dähler-kuur doet 302 km/u - Autoblog.nl

Met deze X5 ben je heer en meester op de Autobahn.

Over de zin en onzin van sportieve SUV’s en de vraag of een X5 het M-label waardig is kunnen we lang en kort praten. Feit is dat de X5 M er nu eenmaal is en een dikke middelvinger laat zien aan alles en iedereen. Met een X5 M ben je de koning van de weg en misschien is dat wel gewoon het bestaansrecht van dit model.

Hoe groot en lomp een auto ook is, als je er V8 met 600 pk in stopt wil het wel vooruit. Dat heeft BMW M dan ook gedaan, met als resultaat dat de X5 M in 3,9 seconden naar de 100 km/u knalt. De X5 M Competition met 625 pk doet dat zelfs in 3,8 seconden.

Met dit soort cijfers lijkt tuning tamelijk overbodig. Dat is echter niet het geval. Bij tuning op dit niveau gaat het er voornamelijk nog om dat het méér is. Hoe hoog het vermogen standaard al was doet er dan niet zoveel toe. Op die manier blijven tuners hun relevantie behouden, ook al rijzen de standaard vermogens de pan uit.

Dähler doet daarom ook met de X5 M wat ze al met vele andere BMW’s deden: ze schroefden het vermogen nog eens flink op. Daarmee komt de X5 M uit op 700 pk, terwijl het koppel stijgt naar 840 Nm. De 4,4 liter V8 zit daarmee nog niet aan zijn limiet: er komt ook nog een level 2 boost naar 740 pk. Die is alleen nog in ontwikkeling.

De topsnelheid verhogen is niet zo moeilijk, aangezien de X5 M’s natuurlijk begrenst zijn op 250 km/u. Dähler heeft dit ongedaan gemaakt, waardoor je op de Autobahn nu door kunt knallen tot 302 km/u. Zolang dat nog mag.

De X5 M is ook door Dähler voorzien van een nieuw uitlaatsysteem, met een keramische coating voor de eindstukken. De sportveren zorgen ervoor dat de X5 M wat dichter bij het asfalt ligt. Later komt er ook nog een schroefset beschikbaar.

Mocht je denken wat uiterlijke aanpassingen te bespeuren, dan heb je het mis. Dit is namelijk gewoon hoe een X5 M Competition uit de fabriek komt rollen. Het enige zichtbare aftermarket-onderdeel – naast de uitlaten – zijn de 23 inch metende lichtgewicht velgen. 23 inch klinkt heel groot, maar van de zijkant bekeken ogen de velgen nog opvallend klein onder een X5. Alles blijft immers relatief.