Mercedes roept alle AMG One’s terug vanwege brandgevaar

Dit kan ook jouw AMG One overkomen, dus snel naar de dealer!

We schreven vorige week over een boze Valkyrie-klant die een rechtszaak aanspant tegen Aston Martin. De auto is volgens hem een rampenbak. Één troost voor Aston Martin: de AMG One is ook niet alles. Deze auto kampt met veel serieuze problemen, namelijk brandgevaar.

Eerder deze maand gingen beelden de wereld over van een AMG One die in lichterlaaie stond. Nu zet Mercedes een terugroepactie op touw vanwege brandgevaar. Je zou denken dat het een met het ander te maken heeft. Maar daar komen we zo op terug.

Het gevaar blijkt in een heel klein onderdeeltje te zitten, namelijk klemmetjes bij de hydraulische leidingen voor de achterspoiler die kunnen missen. Dit kan zorgen voor een lekkage van hydraulische vloeistof. Als dit in contact komt met hete onderdelen kan je hele AMG One van €2,5 miljoen in vlammen opgaan. Dat moeten we natuurlijk niet hebben.

Het Duitse Kraftfahrt-Bundesamt roept nu 219 AMG One’s terug. Dit zijn waarschijnlijk alle exemplaren die tot nu toe geleverd zijn. In totaal worden er 275 gebouwd, maar Mercedes is nog steeds auto’s aan het leveren. Zo nam George Russell pas in april zijn AMG One in ontvangst.

Wat opvalt in de beschrijving van de terugroepactie: er staat dat er geen incidenten bekend zijn. Dat zou betekenen dat AMG One uit het filmpje NIET om deze reden in de fik is gevlogen. Misschien dat Mercedes naar aanleiding van de brand een onderzoek heeft ingesteld en toen dit (losstaande) euvel tegen het lijf liep. Maar dat is speculatie.

Verder valt ons op hoeveel AMG One’s er wel niet in Duitsland gevestigd zijn. Bij deze terugroepactie gaat het om maar liefst 183 Duitse auto’s. Dat is gewoon twee derde van de totale productie. We wisten dat Duitsers gek zijn op Mercedes, maar zoveel hadden we ook niet verwacht.