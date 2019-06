Deze gezins-BMW is nu nog leuker voor papa

Zo is 'ie helemaal af. En er is goed nieuws!

Twee weken geleden werd de nieuwe BMW 3 Serie Touring onthuld. De D-segment stationwagon is ruimer dan ooit en eerlijk is eerlijk: het is niet erg naar te moeten kijken. Het is een buitengewoon dikke auto geworden. Nu is het wel afwachten hoe een ‘crisis’-uitvoering eruit zal zien.

Je weet wel: 316i, unilak, kleine wieltjes, stoffen bekleding en een TomTom met zuignap op de voorruit. Mocht je liever een dikker exemplaar wensen, dan is er goed nieuws. BMW lanceert namelijk de M-Performance lijn. BMW volgt hetzelfde recept als wat zij doen met al hun modellen. Een wit exemplaar met veel zwarte details. Uiteraard kun je zelf kiezen voor een andere kleur, als je dat wil.

Je moet een beetje ‘cherrypicken’ c.q. uitkiezen wat je zelf gaaf vindt. Zo is het stuurwiel erg fraai en is de dakspoiler subtiel doch dik. Uiteraard is een set goede remmen altijd aan te bevelen. Maar het beste nieuws zien we in de vorm van de dubbelspaaks ‘Styling 796’-velgen. Deze is verkrijgbaar in het zwart én gewoon zilvergrijs! In de gewone configurator treffen we namelijk alleen ‘bicolor’-velgen aan. Een trend waar Volvo op het moment ook aan meedoet.

Uiteraard maakt BMW het af met een hoop badges, vloermatten, verlichting in de deuren en heel erg gaaf: een M Performance pookknop uitgevoerd in alcantara. Ook kun je het interieur aankleden met koolstofvezel sierdelen. Aan de buitenkant kunnen de spiegelkappen uitgevoerd worden in carbon. De prijzen zijn nog niet bekend.