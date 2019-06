Nederlandse Tesla-killer haalt 725 km op een volle tank

Kijk, dat is nog eens goed de dag beginnen!

Nederlandse automerken zijn niet dik gezaaid. Dankzij VDL worden er een groot aantal MINI’s en BMW’s gebouwd, maar gelukkig hebben we Donkervoort nog. De kleine sportwagenbouwer maakt licht gewicht supercars waar de internationale pers van moet smullen. Niet alleen zij, ook bij Autoblog vinden we ze geweldig.

Maar er komt een nieuw Nederlands merk bij: Lightyear. Die naam is niet geheel willekeurig gekozen. Er worden jaarlijks namelijk, volgens de naamgevers, zo veel fossiele brandstoffen verbruikt dat het het mogelijk is om een lichtjaar af te leggen. Voor de goede orde, dat is bijna 10.000.000.000.000 kilometer.

De Lightyear One is hun eerste auto. Het is uiteraard een elektrische auto, maar dan eentje die net even wat verder gaat. De auto zal namelijk op vier manieren opgeladen kunnen worden. Het zonnedak bijvoorbeeld. Het is mogelijk om tot zo’n 10.000 km daarmee te rijden, mits het weer een beetje mee zit (zoals vandaag). De zon is de grootste hernieuwbare energiebron, waar tot nu toe eigenlijk in de autobranche niet heel veel gebuikt van gemaakt wordt. De Lightyear One heeft 5 vierkante meter aan zonde panelen.

Uiteraard is het ook mogelijk om de auto aan het stopcontact te leggen. In een uur tijd krijg je dan 40 km extra range. Een andere mogelijkheid is een 75 kW-snellader, waarmee de accu in een uurtje behoorlijk vol zit. Wat het exacte gewicht van de auto is, is vooralsnog niet bekend. Wel krijgen we te horen dat e auto zo licht en zo aerodynamisch mogelijk is. De motoren zitten in de wielen geplaatst.

Vandaag is de lancering van de compleet nieuwe auto, dus verwacht meer informatie en persplaten. De presentatie is nu al bezig en jullie aller @Wouter is er op dit moment bij om alles vast te leggen. Hij maakte alvast de eerste kiekjes van het productie model, dat je kan aanschouwen in de gallery. Qua range werd er al verklapt dat de Lightyear One op een volle accu maar liefst 725 km kan halen.

Die 725 km is niet zomaar een doel, maar wat de Lightyear One daadwerkelijk in de WLTP ‘doet’. Hoe zit het dan in de winter? Dan heeft de elektrische auto een lager rendement, maar dan kom je alsnog 400 km ver.