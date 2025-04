Tot 100% belasting op je zakelijke brandstofauto in 2027

Zeg je in Den Haag het woord automobiel, dan denkt men daar aan belasting, veel belasting. Vanaf 2027 wordt de heilige melkkoe nog verder uitgeknepen.

Het bezit van een auto, ooit symbool van vrijheid en onafhankelijkheid, lijkt tegenwoordig meer een straf te zijn dan een voorrecht. Want eerlijk, wie had gedacht dat je zo belast zou worden voor iets dat je al bezit? Terwijl de meeste mensen dromen van de open weg, droomt de belastingdienst van jouw bankrekening.

Zeven hoofdzonden en dus ook ZEVEN KEER belasting

Heel eerlijk, ik schrok hier ook van. De overheid moet zichzelf in stand houden en dus bedenkt men in Den Haag ook steeds meer ingewikkelde manieren om belasting te heffen.

Zonder religie er te veel bij te trekken, is het wel aardig om van de zeven hoofdzonden er drie op onze autobelastingen los te laten. Hebzucht, afgunst en gulzigheid, dat zijn thema’s (en hoofdzonden) die van toepassing zijn op hoe onze overheid met de autobelastingen omgaat.

Welke zeven belastingen dan?

Je vraagt je misschien af of het er echt zeven zijn. Geen zorgen, we deden ons huiswerk, maar hopen van harte dat we er niet ook nog één vergeten zijn. Dit zijn de zeven autobelastingen:

BTW uiteraard, want die betaalt vrijwel iedereen (behalve kerken). BPM: Belasting voor Personenauto’s en Motorrijtuigen. BPM wordt gevorderd vanuit De Belastingdienst. Zij doen dit aan de hand van een CO2-uitstoot berekening. Bijtelling werknemer: Als je per jaar meer dan 500 kilometer privé rijdt, dan krijgt je te maken met bijtelling. Dit is een percentage van de nieuwwaarde van de auto, hierover betaal je inkomstenbelasting. Het normale bijtellingspercentage is 22% over de cataloguswaarde van het voertuig. Bijtelling werkgever: pseudo-eindheffing in de loonbelasting, met een belastingtarief van 52% over de grondslag voor de bijtelling privégebruik van de auto. Allemaal moeilijke woorden om te vertellen dat je werkgever 11,44% van de nieuwwaarde gaat afdragen aan de staat. Motorrijtuigenbelasting (MRB) aka de wegenbelasting. Brandstofaccijns, want tanken en betalen zul je. Overigens zit er op brandstof natuurlijk ook BTW, maar die hadden we al. Assurantiebelasting: je auto is verplicht WA verzekerd, dus hier kom je ook niet onderuit. Het is best irritant, maar er is natuurlijk ook nog de parkeerbelasting. Ik wilde helemaal geen acht dingen in deze lijst. Er zijn maar zeven hoofdzonden, maar dat lijkt onze overheid niet bepaald af te remmen.

Bijtelling benzineauto’s voor de werkgever

Vanaf 2027 wordt de zakelijke auto met verbrandingsmotor extra belast. Het is een manier om de elektrische zakelijke auto een stimulans te geven. Vroeger kreeg je bijtellingskorting op een EV, maar dat is er nu niet meer bij. Vanaf 1 januari 2026 is de bijtelling op elektrische auto’s 22% over het volledige bedrag.

Om toch nog onderscheid te maken, maakt Den Haag de auto van de zaak op benzine (leaseauto in de volksmond) nóg duurder. Er komt een eindheffing in de loonbelasting, met een belastingtarief van 52% over de grondslag voor de bijtelling privégebruik van de auto. Die is 22% en daarover betaalt de werkgever 52%, dat komt neer op 11,44% belasting over de nieuwwaarde. Ja dat tikt aan en het komt ieder jaar weer terug.

100% belasting over zakelijke benzineauto in 2027

Het is tijd voor wat rekenvoorbeelden. We beginnen met één van de weinige A-segmenters die nog verkrijgbaar is op de Nederlandse markt: de Kia Picanto. De catalogusprijs van de instap Picanto is € 18.995,00.

Let op hè, aan Kia zelf betaal je slechts € 12.293,39 voor deze Picanto. En dit totaalbedrag is zonder brandstofaccijns en assurantiebelasting. Leuker kunnen we het niet maken.

Nog een voorbeeld dan maar. De basis Volkswagen Polo kost zonder belastingen € 15.642,00. Dit komt er sowieso nog bij in één jaar.

Een leuke mildhybride BMW dan maar, zoals de BMW 120.

Belasting over belasting over belasting

Over de belasting BPM mag de koper van een auto ook nog BTW afrekenen. En ja zowel in de bijtelling van de werknemer als die van de werkgever worden berekend over de catalogusprijs inclusief BPM en BTW. Stapelen maar!

Autorijden in Nederland

Het lijkt erop dat de overheid elke mogelijke kans aangrijpt om belasting te heffen op auto’s. Terwijl autorijden vroeger een teken van vrijheid was, is het nu een eindeloze reeks van kostenposten. Dus de volgende keer dat je naar je auto kijkt, denk dan niet alleen aan de reizen en avonturen die je ermee kunt beleven. Denk ook aan de belastingdienst, die met elke kilometer die je rijdt, glimlachend toekijkt. De enige zekerheid die je hebt, is dat je altijd zult blijven betalen voor het voorrecht om te mogen rijden.