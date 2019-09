Deze Golf heeft 225 pk, per voorwiel!

Arme, arme voorbanden.

Er is een tijdje geweest dat 200 tot 225 pk een beetje werd gezien als het maximum voor een voorwielaangedreven auto. Auto’s als de Alfa Romeo 164 3.0 V6 24v, Saab 9-3 Viggen en Volvo 850 T-5 toonden aan dat meer vermogen echt niet nodig was. Beter gezegd, meer was gewoonweg niet mogelijk.

Voor een lange tijd heeft de autoindustrie zich daaraan gehouden. Echter, dankzij ontwikkelingen op het gebied van ondersteltechniek (RevoKnuckle systeem), sperdifferentiëlen en banden waren voorwielaandrijvers in staat om meer vermogen goed kwijt te kunnen. Echter, het onderwerp van vandaag tart wel een beetje de grenzen, op zijn zachtst gezegd.

Het is namelijk de Golf GTI TCR, maar dan onder handen genomen door de Duitse firma B&B Automobiltechnik uit Siegen-Birlenbach. Er zijn diverse paketje leverbaar. Het begint heel eenvoudig met een motoroptimalisatie van 310 pk en 400 Nm. Dan begint officieel Stage 1: waarbij de ECU wordt aangepast. Het resultaat is 340 pk en 450 Nm. Stage II is hetzelfde, maar dan met een andere uitlaat, goed voor 360 pk en 470 Nm.

Stage III is ook mogelijk, dan krijg je onder andere een grotere turbo. Het resultaat is dan 400 pk en 520 Nm. Stage 4 is een nog grotere turbo in combinatie met een grote intercooler en nog een hoop klein grut. Dan zit je op 450 pk en 580 Nm, in een voorwielaangedreven Golf. Het is als een veertienjarige puber met meerdere gewillige fotomodellen, het idee is leuk maar het is te veel van het goede. Toch is de Golf GTI TCR met dit pakket aanzienlijk sneller naar de 100 km/u volgens B&B: 4,5 seconden. De topsnelheid is meer dan 280 km/u.

Uiteraard is het ook mogelijk c.q. noodzakelijk om de rest aan te pakken. Natuurlijk laat deze Duitse tuner je niet in de steek staan. Je kan kiezen voor een setje verlagingsveren, maar beter is het om in combinatie te doen met nieuwe dempers. Wat bijna verplichte kost zou moeten zijn, is de remmensen. Wat ons betreft kun je de B&B-velgenset overslaan. Velgen van 20″ onder een Golfje is gewoon gekkenwerk en het model van de velgen lijkt op dat van een Opel Vectra OPC uit 2006. Wat dat betreft kun je het geld dat je daarmee bespaart, beter investeren in nieuwe voorbanden. Een hele hoop nieuwe voorbanden. Je zal het nodig hebben.