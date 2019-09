Volkomen nutteloos: de ultieme puristencoupé is nu nog beter

Maar je gaat 'm toch niet kopen, toch?

Eigenlijk is het best wel grappig dat het juist het superbrave Toyota en Subaru waren die dachten: laten we een betaalbare rijdersauto ontwikkelen en produceren. Het resultaat zijn natuurlijk de Subaru BRZ en de Toyota GT86.

Vandaag behandelen we even die laatste. Want de Toyota ’86’ is namelijk lichtjes opgefrist. Het belangrijkste nieuws is dat er een ‘TRD Handling Package’ leverbaar is. De Toyota GT86 was altijd een auto met een geweldige wegligging, maar die is nu dus ietsjes beter. We zullen het even kort toelichten: bij de ontwikkeling van de Toyota GT86 wilde Toyota dat de grenzen niet zo ver lagen als het geval was (en is) bij heel erg veel sportieve auto’s. Daarom werden er de 17″ banden gebruikt die het Japanse merk ook onder de Toyota Prius legt. Minder grip = eerder de grens bereikt = meer lol.

Althans, dat was de gedachte. Niet iedereen was daar een groot fan van, want zeker als je wat sneller (precies 80 km/u bedoelen we wij) over een B-weg stuurde, merkte je dat de grip er gewoon niet altijd was. Die tijden zijn nu voorbij dank zij het TRD Handling Package. Dit pakket is alleen leverbaar op het instapmodel met handgeschakelde versnellingsbak.

De knetterharde Prius EcoEnergySavers (of hoe die banden ook heten) zijn bedankt voor hun diensten. Met het TRD Handling Package krijg je 18″ velgen met daaromheen de nieuwste Pilot Sport 4 banden van Michelin. Misschien nog wel belangrijker zijn de standaard schokdempers. Die zijn vervangen door exemplaren van de firma Sachs. We zijn erg benieuwd hoe dat rijdt, want de het waren Sachs-dempers die de Clio Renault Sport 182 tot een briljante auto maakte.

Vervolgens krijg je met het TRD Handling Package ook Brembo remschijven met 326 millimeter schijven aan de voorkant en 316 millimeter aan de achterkant. In het interieur zien we een nieuw 7-inch scherm met bluetooth, USB en Apple Car Play. Of Android Auto, als dat jouw ding is. Dan het slechte nieuws, wij gaan deze update niet meer meemaken. De Toyota GT86 is onlangs van de Nederlandse markt gehaald. Wees niet boos op de importeur, overigens. Dit jaar werden er twee verkocht. In 2018 waren het er 3, het jaar ervoor 4 exemplaren. In 2016 slechts één en 2015 vonden slechts 6 exemplaren een nieuwe eigenaar.