Deze golfkar is duurder dan een Aston Martin

Gelukkig heeft 'ie wel fatsoenlijke bekerhouders.

Om te beseffen dat golfen een sport is waar de welgestelden van deze aardkloot hun vrije tijd aan spenderen, hoef je alleen maar een blik te werpen op de parkeerplaats van je lokale parcours. Toch zit er een limiet op het verrijken van je uitrusting. Er zijn maar zoveel clubs en polo’s waaraan je je geld kunt verspillen voordat het gaat vervelen. Nee, heb je echt veel geld over, dan rijd je jezelf niet rond in zo’n krakkemikkig karretje, maar koop je er gezellig zelf een!

Wie het écht goed wilt doen, klopt aan bij Garia. Dit bedrijfje bouwt al jaren allerlei extreem luxe golfwagens, maar wist twee jaar terug een interessante deal te landen met Mercedes. De Duitse autofabrikant onthulde twee jaar geleden een tweetal studiemodellen van de Garia Golf Car, maar sindskort gaat het wagentje ook daadwerkelijk in productie. Behalve zijn formaat heeft de zogenaamde ‘Coolest Golf Car Ever‘ vrijwel niets gemeen met de ‘concurrentie’.

De golfkar is geïnspireerd door Mercedes-Benz Style en heeft daarom meer weg van een opmerkelijke Smart dan dat ‘ie iets wegheeft van een authentiek exemplaar. Afgezien van het agressieve uiterlijk (voor zover dat mogelijk is) is de Garia voorzien van allerlei onnodige, maar onwaarschijnlijk handige functies. Garia verwerkte o.a. een speakerset met Bluetooth, een digitaal instrumentarium met touchpad én, jawel, een koelkast in het wagentje.

Handig is wel dat het autootje ook naast het parcours te gebruiken is. Met een batterijcapaciteit van 10,24 kWh kan hij liefst 80 kilometer ver rijden en ligt zijn maximumsnelheid op 70 km/u. Als we Garia mogen geloven is ook de wegligging van het beestje niet onaardig; dankzij een double wishbone set-up en waardige schijfremmen aan de voorzijde, die schuilen achter 14″ velgen, zou hij bochten met verve moeten kunnen nemen.

Of dit alles het misselijkmakende prijskaartje van 73.000 dollar (bijna 60.000 euro) waard is, mogen alleen zij die het geld nu hebben liggen bepalen. Met zijn 60.000 omgerekende euro’s is hij duurder dan een Aston Martin Cygnet.

We vinden de bolide deze week op het Autosalon van Genève, bij de stand van Mansory. Diezelfde tuner is overigens ook verantwoordelijk voor verkoop en distributie.