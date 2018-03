Hiermee wil Peugeot het WRX-kampioenschap domineren

De Fransen zijn op jacht naar hun eerste rijderstitel.

Als je fan bent van bikkelhard racen, rondvliegend stof en, zo nu en dan, een enorm ongeluk, dan is het World Rallycross Championship echt iets voor jou. De races zijn zonder uitzondering ware spektakelstukken, daar de sport de meest nauwkeurige autocontrole van de beste rallycoureurs op aarde vereist. In aanloop naar het nieuwe seizoen, dat 14 april van start gaat in Barcelona, onthult Peugeot alvast haar volledige line-up, inclusief vernieuwde Peugeot 208 WRX.

Hoewel de Peugeot 208 al sinds enkele jaren in het veld te vinden is, markeert het seizoen van 2018 de eerste maal dat de Fransen deelnemen met een heus fabrieksteam. De drie coureurs die het team heeft gestrikt om het allemaal waar te maken zijn geen onbekenden van de equipe. Negenvoudig WRC-kampioen Sebastien Loeb heeft geen introductie nodig, maar ook de twee Hansen broers (Timmy en Kevin) hebben al redelijk naam weten te maken. Niet dat dat nu per se nodig was, aangezien hun vader het Europees Rallycross Kampioenschap liefst veertien maal wist te winnen.

De drie coureurs verschenen in het verleden ook al met een Peugeot op de WRX-grid, maar genieten nu van een volledig door de fabriek geprepareerde bolide. Zowel Loeb als Timmy Hansen krijgen de meest geüpdate versie van de 208 WRX. De 560 pk sterke Peugeot is sneller, lichter en beter bestuurbaar dan voorheen. Daarnaast beschikt de auto over meer neerwaartse druk, dankzij een nieuwe achtervleugel en achterbumper. Tenslotte heeft de auto een verbeterde ophanging met andere schokdempers. De negentienjarige Kevin Hansen moet het nog even doen met een evolutie van de bolide van vorig jaar.