Deze Gooise villa komt met een vrijstaande garage

Als je afzonderlijk wil genieten van je auto's.

Wonen op steenworp afstand van Joel Beukers, op de fiets naar Gordon en zwaaien naar René Froger? Say no more. In Eemnes staat momenteel deze villa te koop met een dubbele vrijstaande garage, op een eigen gedeelte van de grond.

Het huis stamt uit 1997, maar is met zijn moderne inrichting niet oud te noemen. Het huis is dan ook in 2016 gerenoveerd. De villa komt naast een garage met een buitenzwembad, een bioscoopruimte en veel groen. Dat laatste vereist een tuinman, want als petrolhead ben je veel te druk met de auto’s in je garage.

Volgens de advertentie kun je twee auto’s stallen in de vrijstaande garage. Daarnaast is er een carport aanwezig voor de voertuigen die wat minder liefde nodig hebben. De huidige eigenaar lijkt met zijn of haar klassieke Mercedes en motorfiets geen type die van de daken schreeuwt in de slappe was te zitten. Misschien dat deze man of vrouw daarom wel uit het Gooi wil ontsnappen. Genoeg figuren in die omgeving die het tegenovergestelde doen.

De woning komt met een perceeloppervlakte van 6.650 m² en telt negen kamers. De villa staat te koop voor een vraagprijs van 1.850.000 euro. Je kunt de advertentie hier bekijken.