Verstappen en Red Bull staan dit seizoen eerste

Helaas niet in het klassement waar het écht om gaat, maar wel in een ander belangrijk aspect van het racen.

Het vergt nogal wat om een F1 race te winnen. De basis wordt natuurlijk gevormd door geld een snelle auto en een snelle coureur, maar dan ben je er nog niet. De concurrentie zit namelijk ook niet stil, dus vaak bedraagt de marge die je hebt als beste rijder-auto combinatie luttele secondes. Tijd die je in een paar oogwenken weer kan verliezen in de pitstraat.

In elke moderne F1 race wordt er immers minimaal één keer de pits opgezocht, al is het maar omdat de coureurs per race twee verschillende bandencompounds moeten gebruiken. Het is dus van belang om in de pitstraat een paar episch gemotiveerde sleutelaars klaar te hebben staan, om je snel weer op weg te helpen. Shout out aan de guys van MBO Rijnland die deze nobele taak alweer enkele races op zich nemen voor Team Autoblog tijdens de Junkyard races.

Enfin, die F1 pitstops moeten dus super snel zijn. De snelste mannen krijgen hier tegenwoordig ook een accolade voor in de vorm van de DHL Fastest Pit Stop award. Tegelijkertijd moeten de stops echter ook betrouwbaar zijn. Dat is een balanceertruc, want ultieme snelheid en betrouwbaarheid staan enigszins haaks op elkaar. Het bekendste recente voorbeeld van hoe zoiets totaal mis kan gaan, is waarschijnlijk de Grand Prix van Australië van vorig jaar. Haas F1 gooide daarin een topresultaat weg door bij beide auto’s een wiel niet vast te schroeven. Een ander voorbeeld van iets te veel willen is natuurlijk Jos Verstappens fameuze fikkie in 1994, waarbij zijn schavuitenteam de tankinstallatie wat opgevoerd had om tijd te winnen.

Veel teams claimen dan ook dat ze bewust een beetje marge nemen om zeker te weten dat alles vast zit voordat ze hun coureurs weer het strijdveld insturen. Maar welke teams hebben dit jaar tot op heden de snelste pitstops uitgevoerd? Reddit-gebruiker SlightKnife zocht het uit en bedeelde de teams punten toe alsware het een F1-race. Dat wil zeggen, voor de snelste pitstop krijgen ze 25 punten, voor de tweede-snelste 18 punten, undsoweiter. Het resultaat zie je in onderstaande tabel.

Zoals je kan zien zit Red Bull Racing er lekker bovenop. Alleen in Bahrein ging het een beetje ‘mis’ bij de stop van Gasly. Mercedes pakt het ietsje rustiger aan, misschien omdat ze zeker in Australië en China ook gewoon wat marge hadden. Bij Alfa Romeo en Force India kunnen de monteurs wellicht nog wel wat Red Bull gebruiken, want dat zijn relatief gezien de slome duikelaars in dit harde vergelijk.

Bedankt Vincent voor de tip!