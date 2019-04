Bugatti test 5 miljoen kostende Divo op de limiet

Mocht je er trackdays mee gaan doen in bloedhete omstandigheden.

Vorig jaar presenteerde Bugatti de Divo, een zeer exclusieve hypercar met een prijskaartje van maar liefst 5 miljoen euro. Oneerbiedig gezegd is het een Chiron na een maaltijdshake, maar het is natuurlijk Bugatti’s goed recht om met auto’s als de Divo te komen.

En wel om de simpele reden dat het lekker veel geld in het laatje brengt. Momenteel ondergaat de Divo onder leiding van engineer Julia Lemke tests op het gebied van extremiteit. Er komen 40 stuks van de Divo en alle 40 zijn ze verkocht. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de 40 exemplaren naar behoren functioneren.

In de woestijn test Bugatti onder andere hoe de Divo presteert op meerdere 250 km/u-runs in 40 graden. De hypercar moet in staat zijn om constant alles te geven als de eigenaar dit van de auto gaat vragen, zonder dat de Divo miept over bijvoorbeeld een te warme motor.

De woestijn is in dat opzicht zijn vermoedelijke toekomstige habitat. Dikke kans dat een groot deel van de exemplaren verdwijnen in landen als de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit en Qatar. Wat dat betreft heeft die Lemke een gouden job. Bugatti’s testen op hoge snelheid in het zonnetje en er nog betaald voor krijgen ook.