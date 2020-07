Deze groene Audi RS6 occasion is voor de Sportlife-fanaat

Je moet namelijk wel voor de smaak van mint houden in deze bijzonder uitgevoerde Audi RS6 occasion.

In de vroege jaren 2000 barstte de pk-rellen los. Helemaal tussen Audi, BMW en Mercedes. Zo rond 2003 tot en met 2009 was het de hele tijd weer een ander die meer pk uit de motor van de E-Klasse, A6 of 5 Serie wist te peuteren. De Audi RS6 (C5) was een dikke bom met 450 pk. Het antwoord van Mercedes was de E55 AMG met 476 pk, BMW antwoordde met de M5 (507 pk), toen pakte Mercedes terug met de E63 AMG met 514 pk en Audi pakte ze beide aan met de inmiddels hagelnieuwe RS6 (C6) die 572 pk wist te leveren. Waar Mercedes een schandalig dikke V8 gebruikte in de E63 AMG (W211), hadden de M5 (E60) en RS6 (C6) zelfs een V10. Alle drie de auto’s waren beschikbaar als sedan en stationwagon.

Het begin

Maar het balletje werd dus min of meer opgegooid door Audi en de RS6 C5. Dat was de eerste RS6 op basis van de tweede A6. De motor is de welbekende 4.2 V8 die we kennen uit de S8 (D2), RS4 (B7) en eerste generatie R8. In de RS6 dus goed voor 450 pk en 560 Nm. Door quattro kon de auto naar 100 sprinten in 4,6 seconden, niet slecht in 2003 voor een auto van meer dan 1.800 kg.

Specificatie

Er waren maar een paar kleuren beschikbaar voor de RS6 C5, maar destijds vond Audi het niet nodig om al die kleuren grijs te maken. Zo kon je de RS6 bijvoorbeeld wel krijgen in Mugelloblauw, Misanorood of de kleur die je vandaag even moet onthouden: Goodwoodgroen. Er was ook een bult aan verdere opties te bekennen in de C5.

Te koop

Er duikt een net uitziende Audi RS6 (C5) op als occasion. Het exterieur is precies goed: de donkere tint Goodwoodgroen om een contrast te geven aan de aluminiumkleurige accenten. Ook deze vijfspaaks velgen passen precies in het toch best aantrekkelijke design van de twintig jaar oude A6.

Bijzondere keuze

Ook in het interieur valt de veroudering mee, als je sommige kleine details even vergeet. Maar knappe jongen die dit interieur gaat beoordelen op hoe gedateerd het is. Er valt namelijk iets heel anders op. Het interieur is mintgroen! Zoals gezegd is een lichte kleur een mooi contrast tegen donkergroen, maar dan bedoelen we een kleur als crème, beige of wit. Deze tint groen is vrij heftig.

Gelukkig is er nog hier en daar wat ‘normaal’ interieur over, zo is het dashboard gewoon zwart met notenhout-inleg. Ook het dakhemeltje is een contrastkleur. Het kan dus nog ‘erger’. Het is wel uniek, dus je mag er fan van zijn. Het is immers ooit zo samengesteld.

Voor de goede orde

We nemen ook altijd nog even met je door wat je moet weten als je deze auto wil kopen. De RS6 komt uit 2003 en is volgens de advertentie een Japanse specificatie. De vorige eigenaar was de eerste en klokte 31.900 km met de bijzondere RS6. De auto staat te koop in Cottbus, Duitsland. Vind jij een dergelijk bijzondere RS6 een avontuurtje naar de Poolse grens waard, sla dan je slag voor 39.999 euro.

Met dank aan @dutchdriftking voor de tip!