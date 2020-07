In welke auto zou jij deze 7.3 liter V8 leggen?

Disclaimer: deze 7.3 liter grote V8 van Ford moet waarschijnlijk in een vrij grote auto liggen.

In de VS nemen ze het vooralsnog niet overal zo nauw met milieu-eisen. Driecilinder gebakjes zie je daar zo goed als niet en de Ford F-150 is nog steeds de best verkochte auto. Om je geheugen even op te frissen: ja, dat is een vrij grote pickup truck die alleen met motoren geleverd wordt die ‘ideaal zijn om dingen mee te trekken’. Zo’n strategie wordt niet toegepast op de Kia Stonic 1.0 T-GDI met 100 pk.

Overtreffende trap

Maar als je echt iets zwaars wilt vervoeren of trekken, kun je nog veel verder kijken dan de F-150. Het arsenaal gaat verder naar de F-250, F-350, F-450 en zelfs daarboven (al zijn dat vooral vrachtwagen-onderstellen). De naam Super Duty die wordt gegeven aan de krachtpatsers van de F-serie, spreekt weinig tot de verbeelding. De motoren voegen daad bij het woord.

Verkeerde keuze?

De grootste motor voor de nieuwe Ford F-250, F-350 en F-600 (een middelgrote vrachtwagen volgens de VS) is een nieuwe 7.3 liter grote V8. Jawel, in een tijd van downsizing en milieu kan dat nog gewoon. Volgens Ford, tenminste. Grappig genoeg is dit wel een maatje minder: de voorganger van de 7.3 was een V10. Het idee erachter is trouwens helemaal niet om de krachtpatser te zijn. Daar het de grootste motor is in de F-250 en F-350, is het niet de beste om mee te trekken. Dat is de 6.7 liter PowerStroke V8 Diesel met 1.423 Nm. Nee, je moet de 7.3 liter V8 zien als de beste motor voor zij die allergisch zijn voor diesel. En met 430 pk en 644 Nm valt het allerminst tegen.

Crate Engine

Stel nou dat je loopt te schuimbekken bij een 7.3 liter V8, maar geen zin hebt om er zo’n gigantische truck bij te kopen, dan is er goed nieuws. Via het goede oude systeem der Crate Engines kun je het blok ook gewoon los kopen. En dan is het niet een hillbilly die hem uit een F-250 sloopt, nee, gewoon bij Ford zelf. De 7.3 liter ‘Godzilla’ V8 staat gewoon op hun onderdelenwebsite.

Project

De kosten bedragen 8.150 dollar en de bestelknop doet het gewoon. Hoogstwaarschijnlijk is het idee hierachter dat je een kapotte F-250 ermee kan repareren. Maar er zijn vast meer auto’s waarin het past. Afgelopen week hadden we het immers nog over een ‘Opel Omega’ met een bijna even grote 7.0 V8. De motor heeft geen turbo’s of compressors erop gemonteerd zitten, dus ook dat kun je nog doen. Stel dat de postbezorger jou plots deze 7.3 liter V8 bezorgt. Waar zou jij hem in leggen?