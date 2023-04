5 keer wit-rode Porsche 911 GT3 RS in Nederland

Porsche Centrum Gelderland heeft een fraaie combo bij elkaar gekregen, namelijk viermaal wit-rode Porsche 911 GT3 RS.

In het verleden heeft Porsche Centrum Gelderland al vaak genoeg bewezen bijzondere en opmerkelijke auto’s bij elkaar te krijgen. Ook dit keer stelt de dealer in Heteren niet teleur. Met de komst van de nieuwe GT3 RS leek het de dealer een leuk idee om er nog vier bij te zoeken. Maar dan wel allemaal in een vergelijkbare configuratie.

Oké, het had de kers op de taart geweest als het allemaal verschillende generaties waren. Maar je kunt onmogelijk spreken van een teleurstelling met dit rijtje auto’s. We kijken naar de volgende vijf modellen.

Porsche 996 GT3 RS Clubsport

Porsche 997 GT3 RS Clubsport

Porsche 997 GT3 RS

Porsche 997 GT3 RS 4.0

Porsche 992 GT3 RS

De oplettende lezer had natuurlijk al gezien dat enkel de Porsche 997 GT3 RS 4.0 buiten de boot valt als het gaat om de wit-rode combi. Het is de enige 911 uit dit rijtje die niet meedoet. de 997 GT3 RS 4.0 werd geleverd in diverse configuraties, maar niet in een wit-rood combinatie. Dus enigszins begrijpelijk dat deze GT3 RS als enige niet meedoet in de combo. Aan de andere kant, hij heeft wel rode biesjes. Dus weet je wat, we tellen hem toch mee!

Zonder twijfel is meteen duidelijk dat de nieuwe 992 GT3 RS de meest extreme is van het stel. De grootste spoiler, de grootstee aerodynamische aanpassingen en ook de minst praktische. Voor een weekendje weg kun je wat dat betreft één van de andere auto’s pakken. Voor op het circuit is de 992 de absolute winnaar.