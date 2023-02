Porsche 911 Dakar – rijtest en video

Met een grote boog draait het vliegtuig richting het Marokkaanse Errachidia. Onder ons door glijdt het bijzondere landschap waar de Porsche 911 Dakar aan de eerste rijtest kunnen onderwerpen.

Voor de terminal staat een twaalftal Porsches 911 Dakar op ons te wachten, eerst wachten echter de douaneformaliteiten. In landen zoals Marokko nemen ze dat vrij serieus, de bagage moet door een scan en douaneambtenaar maakt een grondige studie van mijn paspoort. Hij wil weten wat ik kom doen in Marokko, een overbodige vraag want het door Porsche gecharterde vlucht is de enige die deze ochtend landt. Gelukkig mag ik door en maak ik een U-bocht door het gebouw om eindelijk oog-in-oog te komen met de Porsche 911 Dakar.

Een waanzinnige verschijning

De zon schijnt onverbiddelijk, maar in de woestijn koelt het snel af. Warm heb ik het dus niet, maar krijg ik het wel, van de Porsche 911 Dakar. Wat een ontzettend gaaf ding om te zien. Het is te hopen dat de gelukkige klanten die één van de 2.500 exemplaren weten te bemachtigen, er ook vaak mee naar buiten gaan. Ik gun jullie namelijk allemaal het genoegen om de 911 Dakar een keer in levende lijve op straat (of offroad) tegen te komen.

Natuurlijk had ik de specificaties gelezen, dus dat er ruige offroad banden opzitten en de koets totaal 50mm hoger staat, was geen verrassing. De uitstraling is dat wel, de Dakar onttroont de GT3 RS als de meest gave 911. Deels is dat nieuwigheid, deels is dat om de 911 Dakar de verwachting schept dat je er alles mee kan doen: van hard rijden op de autobahn tot zandduinen bedwingen in Marokko.

Alle details zijn goed gelukt en het is bijzonder om te zien welke kanten Porsche allemaal op kan met de 911 als platform. Nog geen twee maanden geleden reed ik met Max van Splunteren op Misano in de GT3 RS. Interessant genoeg ging de GT3 RS wegens aerodynamische redenen naar één grote centrale radiator, voor de Dakar wordt de centrale radiator juist weggelaten. De reguliere 911’s hebben er drie, de Dakar maar twee. Die krijgen beiden een stevige 650w fan en een extra honingraat om de boel te beschermen.

Offroad en lightweight

Dat Porsche bloedserieus is over de offroad capaciteiten van de 911 Dakar blijkt uit de routes die we de komende twee dagen zullen rijden. Van gravelweg, via zandduin naar bergpad, het kan zeker nog gekker, maar voor een Porsche 911 is dit waanzin. Toch heeft Porsche een gezonde (en interessante) historie met rally’s. Al in 1965 deed een 911T met Monte Carlo Rally en ook Parijs-Dakar deed Porsche niet onverdienstelijk mee. Deze duinen liggen Porsche wel, in 1984 deed Porsche met de 953 (een Porsche 911 Carrera 3.2 4×4) mee. In 1986 vermorzelde de iconische Porsche 959 de competitie: ze werden eerste en tweede, de serviceauto (ook een 959) eindigde nog als zesde.

Die auto’s stonden hoger op de poten, dat moest ook voor de 911 Dakar gebeuren. Om een betere aanloophoek te creëren verdween de middelste radiator en kreeg de voorbumpers skidplates van roestvrij staal. Eenzelfde constructie vind je aan de achterzijde en bij de zijskirts. Kunststof spatbordverbreders, de CFRP-voorklep van de GT3 en een vaste achterspoiler maken het plaatje af.

Over de weg richting de duinen

Vanaf het vliegveld zijn de eerste kilometers relatief braaf. Er wordt ons op het hart gedrukt dat de politie fanatiek controleert, zaak dus om de snelheid in de gaten te houden. Dat de 911 Dakar een begrensde top van 240 km/u heeft, is vandaag geen issue. De begrenzer is er vanwege de standaard all terrain banden die worden gemonteerd. Het is weer een breedte- en hoogsteset die een inchmaat kleiner zijn dan de 911 Carrera. Voor is de maat 245/45 ZR19 en 295/40ZR 20 achter. Door deze bandenmaat is de 911 Dakar al 10mm hoger dan een reguliere 911.

Het onderstel is nog eens 40mm hoger en is daarom uitgerust met langere schokdempers en zachtere veren. Op de spaarzame momenten dat het gas erop kan, gedraagt de 911 Dakar zich voorspelbaar en ongeveer zoals je bij een 911 verwacht. Alleen bij kuilen waar je compressie ervaart, volgt daarna soms een zweefmomentje waarin vering en demping even los zijn.

GTS aandrijflijn

Wat houd ik van de 3.0 bi-turbo boxer zescilinder. We rijden in braafjes in kolonne, maar soms moet/mag er een langzamere weggebruiker worden ingehaald. De 911 Dakar heeft de 480 pk en 570 Nm sterke boxer uit de Carrera 4 GTS en heeft altijd de verder ongewijzigde 8-traps PDK automaat. De motorsteunen zijn overgenomen van de 911 GT3 omdat die een stuk harder zijn.

Daarmee sprint de 911 Dakar in 3.4 secondes naar de 100. Op de weg dan, maar het leuk is: er is ook een Rallye Launch Control. Die laat tot 20% wielspin toe, hoe gaaf is dat.

De 911 Dakar op Gravelwegen

Op een voor ons willekeurig punt komt de instructie op de 911 in de hoge rijstand te zetten. Want ja, die is er ook nog. In de normale stand staat de Dakar 50mm hoger, het liftsysteem op voor- en achteras voegt nog eens 30mm daaraan toe. Het systeem werkt met hydraulische actuatoren en kan actief blijven tot 170 km/u. Ik vroeg de projectmanager voor de 911 Dakar of er zaken waren die ze hadden geleerd die ze wellicht op de reguliere 911 kunnen toepassen. Dit liftsysteem was er wellicht wel één, want tot nu toe hadden ze alleen iets voor de vooras en dat alleen werkt op lage snelheid.

Voor gravelwegen, nat gras en modderige boswegen heeft de 911 Dakar een speciale Rally Modus. Motor en bak gaan dan in Sport+, maar het Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) wordt juist naar een neutrale stand gezet. Met een soepeler onderstel blijft de druk op de wielen zo gelijkmatig mogelijk. De vierwielaandrijving stuurt het meeste van het vermogen nog naar de achterwielen.

Rijdend in colonne begrijp je waarom in de Dakar rally deelnemers vaak hun eigen weg kiezen, afstand houden of soms vreselijk de mist ingaan. Wat een stof komt er met vlagen van onze voorganger, soms was letterlijk niet te zien waar het pad heen loopt. Gelukkig kan het chassis en RVS bescherming wel wat incasseren, je mist wel eens een gat of losliggende steen. Het is ook de enige keer in de laatste decennia dat het mistachterlicht nuttig was, dat helpt nog iets met al dat stof.

Wegens het soms beperkte zicht en de risico’s die dit soort routes met zich meebrengen, ligt het tempo niet op wat ze in de Dakar rally gewend zijn. Later zullen we die schade kunnen inhalen en dit biedt wel de kans om de omgeving in ons op te nemen. Het is een mix tussen Sahara, gravel routes en ravijnen die doen denken aan de Grand Canyon. Nadat we de asfaltwegen hebben verlaten, zijn tekenen van leven steeds schaarser.

Ruiger terrein

Voordat het echt spannend wordt, gaat de 911 Dakar op een nog heftiger standje. Met de bandendrukmeter verlagen de druk van 2,4 naar 1,2 bar. Voor het echt ruige werk zijn zachte banden een voordeel omdat die een beter contact met de (ongelijke) ondergrond creëren.

Met meer hoogteverschillen en de eerste zandduinen die we tegenkomen, gaat de 911 in de Offroad modus. Optimale tractie is het doel, dus verschuift de aandrijving meer naar voren. Het onderstel gaat automatisch in hoog, wat optimaal is voor duinen en hobbelige wegen op hard terrein.

Het Porsche kamp onderaan de duinen

Net zoals bij de echte Dakar rally overnachten we niet in één of andere luxe hotel. Het wordt afzien in tentjes. Nou ja tenten, met een airco/verwarming, een douche, zithoek, eigen toilet en houten vloertje. Zoals mijn moeder altijd zegt: “je hebt luxepaarden en werkpaarden”.

Nog leuker is dat het tentenkamp onderaan de eerste hoge duinen ligt. Iedere dag wordt daar een parcours uitgezet (de duinen plegen te wandelen namelijk) en daar mogen we ze los. Echt los. Tot nu toe waren de momenten dat we volgas konden erg beperkt, maar in het zand moet het. Pas boven op de duin moet je het gas lossen. Met een Porsche 911 zelfs als je denkt dat je er al overheen bent, want de boxer zescilinder ligt op de achteras. Overigens is door alle gewichtsbesparingen de 911 Dakar (1605kg) maar 10kg zwaarder dan een Carrera 4 GTS.

Ga je te vroeg van het gas en je kunt aan de bak met de Porsche schep (Tequipment) en Recovery Boards. Of je laat je eruit slepen middels de vaste sleepogen van rood gesmeed aluminium. Mijn probleem is eerder dat ik te veel gas geef, dus deze dig of shame bleef me bespaard.

Maar wat is het vet om de boxer zescilinder hakkend in de toerenbegrenzer achter je, oversturend een zandduin op te surfen. Dit is weer een hele andere discipline dan glijden op een ijsmeer en minimaal net zo leuk. Volle bak omhoog, daarna gas los op de top en rustig glijdend en glibberend naar beneden van de duin af. Op naar de volgende duin, waarbij sommigen als een soort halfpipe genomen konden worden. De sperdifferentieel van het Porsche Torque Vectoring+ (PTV+) maakt overuren en je lachspieren ook.

Terug in het kamp knappert het haardvuur en krijg je een koud biertje in je handen gedrukt. Het is werk, maar voelt als vakantie. De zon zakt richting de top van de duin en warmt ons nog een beetje op. Tijd om nog even te gluren bij Porsche 953 waarmee in 1984 de Dakar werd gewonnen. Deze livery en die van rally Porsches uit 1971, 1974 en 1978 was inspiratie voor kleurenschema’s die je nu op de 911 Dakar kan bestellen.

Om begrijpelijke redenen wordt Rothmans Roughroads. Het is voor eerst dat er een twotone lak op een Porsche wordt gebruikt, het aanbrengen van de wit-blauwe kleuren kost 7,5 uur. Daarna heeft Porsche Exclusive Manufaktur 8,5 uur om het stickerpacket aan te brengen. Een nummer tussen 0-999 mag je zelf kiezen. Een race-tex interieur met sharkblue stiksels en witte velgen maken het geheel af.

Nog fraaier zijn dat wat stoere Rally Design pakket (1971-1974-1978) of de nieuwe kleur Shadegreen Metallic colour. Maar dat is mijn mening.

Mocht je je nog een cadeautip nodig hebben: een Porsche daktent maakt de 911 Dakar echt af. De tent past overigens op alle Porsche modellen, maar ik bereid je nu alvast voor op het prijskaartje. Voor 5 mille is die gave tent de jouwe, niemand zei dat Porsche rijden goedkoop zou zijn he. Overigens heeft de 911 Dakar een 12v vlektriciteitsaansluiting op het dak. Leuk voor de extra lampen of voor een telefoonlader in je daktent.

Prijs conclusie en Porsche 911 Dakar test

Het is veel geld, maar voor 306.100 euro koop je een volstrekte unieke auto. En zo leuk, vooral als je sneeuw, modder, gras of zand er mee kan bedwingen. Enige nadeel: er zit geen achterbank in, maar verder ben ik licht verliefd. Wat een gave 911 is de Dakar geworden. Altijd kopen als je in de gelegenheid bent.