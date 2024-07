Deze heerlijk simpele Z4 heeft een handbak

Deze heerlijk simpele BMW Z4 mag zo in de Autoblog Garage van ons.

Weemoed. Dat passen we vaak toe. Dan worden we emotioneel. Gaat nu ook weer gebeuren. Want jongens, hoe heeft het zo snel zo fout kunnen gaan? Het ene moment staan er veel leuke auto’s in de showrooms en het andere moment is alles vervolgens een geëlektrificeerde crossover met sportpakket.

Het gaat er niet eens om of ze goed zijn, maar of het leuk is. En daar komt deze heerlijk simpele BMW Z4 bij kijken, want het is er eentje van de E85-generatie. Deze was er aanvankelijk als roadster, maar na de facelift bood BMW ‘m ook aan als coupé. Een groot verschil was dat je de coupé alleen met de dikke motoren kon krijgen, net als bij zijn voorganger, de Z3 Coupé.

Heerlijk simpele Z4 Coupé

De auto die je hier op de foto’s ziet lijkt de absolute instapper te zijn. Maar laten we even eerlijk naar elkaar zijn. Heb je echt verwarmde parkeersensoren nodig? Of geventileerde actieve cruise controle? Nee, natuurlijk niet. Opties zijn eigenlijk gewoon pure kwats om de marge van de fabrikant te verhogen en je af te laten leiden van waar het om gaat: autorijden!

En oh, wat dat betreft zit je wel goed met deze heerlijk simpele Z4. In het vooronder ligt namelijk die magistrale N52B30-motor, een indirect ingespoten heerlijkheid met 258 pk. Schakelen gaat met de ZF GS6-handbak en alle krachten gaan daarnaartoe waar het hoort: de achterwielen. Het enige dat het af zou maken, is een mechanisch sperdifferentieel. Daar zijn wel oplossingen voor, overigens. De BMW Z4 Coupé is nog altijd gebaseerd op een sedan (BMW 3 Serie E46), dus verwacht niet de finesse van een Mazda RX-8 of Porsche Cayman. De beleving is veel ‘klassieker’ en zeker niet minder leuk.

Standaarduitvoering

De uitvoering is standaard, maar zeker niet saai. De kleur is Hellrot, destijds gewoon de standaardkleur (naast Alpinweiss III). Ook de Styling 200-velgen zijn standaard en geven deze heerlijk simpele Z4 een beetje klassieke look. Auto’s worden mooi oud als men ze niet krampachtig modern probeert te laten lijken.

Het interieur is eveneens erg leuk, want er is niets dat je afleidt van daar waar het om gaat: autorijden. Er is niet eens navigatie aan boord! Dat is natuurlijk logisch, want je rijdt deze auto om de rit, niet vanwege de bestemming. Lederen sportstoelen zijn wel aanwezig, gelukkig.

Wat kost dat?

Het voordeel is dat je de auto niet hoeft op te knappen, zoals soms het geval is met auto’s van 18 jaar oud. Deze auto heeft slechts 28.698 km gelopen en kan er dus nog een hele lange tijd tegenaan. De prijs van al dit moois: 27.500 euro. Dat valt op zich wel mee, voor een uitstervend type auto.

Reken overigens op een soortgelijk artikel over 18 jaar met de Toyota Supra 6MT, de spirituele opvolger van deze heerlijk simpele BMW Z4.. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Toch liever een cabrio met zescilinder biturbo en automaat? De Z4 sDrive35is van Machiel staat ook te koop!

