Toyota GR Supra met handbak, the one to have? – Rijtest en video

“Wij willen een handbak, wij willen een handbak!”, zo klonk de feedback op de Toyota GR Supra. Toyota heeft geluisterd, want de GR Supra met handbak is een feit!

Toyota is eigenlijk best wel lekker bezig voor liefhebbers. Denk maar even aan de GR Yaris, een homologatiespecial met dik 260 pk, vierwielaandrijving en een handbak. Dan is er nog de nieuwe GR86 die in de voetsporen treedt van de GT86. Wel een groot verschil: het recept van de GR86 klopt wel en er is eindelijk genoeg vermogen. Ohja, hier ook een handbak! En dan is er nog de recent voorgestelde GR Corolla, alleen die hot hatchback komt niet naar Europa.

Samenwerking met BMW

Uiteraard is er dan nog de GR Supra die Toyota in samenwerking met BMW heeft ontwikkeld. De auto heeft veel componenten gemeen met de Z4, ook al geeft Toyota er wel een eigen invulling aan. De GR Supra is er in twee smaken, met 2,0-liter viercilinder (258 pk) of met 3,0-liter zes-in-lijn met 340 pk.

Supra verdient een handbak

De twee-liter is er in Nederland vanaf 65.995 euro. Voor de variant met zespitter betaal je minimaal 89.395 euro. Wat hebben deze vier- en zescilinder met elkaar gemeen? Juist: ze hebben beide een achttraps automaat. Alleen wat is er nu aan de hand? Fans, eigenaren maar ook autojournalisten zijn het er allemaal over eens: de Toyota GR Supra verdient een handbak.

Coronacrisis

En die verzoekjes kreeg Toyota geregeld. Tot het moment dat ze het beu waren. In 2020 – een beetje aan het begin van de coronacrisis toe de complete wereld op slot zat – begon de ontwikkeling van de GR Supra met handbak. En dankzij corona was dat best een grote uitdaging, want reizen tussen Japan en Europa was lastig.

Maar het is gelukt, want mede dankzij de inspanningen van Herwig Daenens – Technical Manager bij Toyota Motor Europe en een van de zeven Masterdrivers van Toyota wereldwijd – is de GR Supra Manual werkelijkheid geworden. Marktintroductie in tweede helft 2022.

“Jullie vroegen om een handbak, dus nu is hij er”, vertelt Herwig. Gewoon in het Nederlands, want Herwig is woonachtig in Limburg. “Het is een auto voor de liefhebbers, of nog beter gezegd: voor puristen”, vervolgt hij. Hoe die handbak bevalt in de praktijk moet blijken uit een circuittest. Nee, geen test op straat dus.

Circuito Monteblanco

Toyota nodigt ons voor de gelegenheid uit op een zonnig Circuito Monteblanco in de omgeving van Sevilla. Een heerlijk circuit, want veel bochten op hoge snelheid, fijne hoogteverschillen en een flink recht stuk. De ideale omgeving om een handgeschakelde Toyota GR Supra uit te proberen.

Nieuw ontwikkelde zesbak

Het is een nieuw ontwikkelde handgeschakelde zesbak die is opgebouwd uit bestaande componenten, onder meer van BMW en ZF. Toyota heeft ook zelf wat zaken ontwikkeld om het hoge koppel van de zes-in-lijn turbobenzinemotor aan te kunnen, denk hierbij aan de enkele koppeling.

Verhoudingen

Alle power wordt via de achterwielen op het asfalt overgebracht, via een sperdifferentieel. De laatste versnelling is verkort. Bovendien heeft Toyota gekozen voor geheel eigen verhoudingen. Ten opzichte van de automaatversie draait de motor met handbak wel wat hogere toerentallen. Logisch ook, want je gaat van acht naar zes verzetten. Voor de ‘nerds’ onder ons: dit zijn de verhoudingen van de handgeschakelde transmissie…

Versnelling 1: 4.110

Versnelling 2: 2.314

Versnelling 3: 1.542

Versnelling 4: 1.179

Versnelling 5: 1.000

Versnelling 6: 0.846

Versnelling R: 3.727

Handbak lichter dan automaat

De handbak is ongeveer 12 kilogram lichter ten opzichte van de automaat, maar je levert wel in op de acceleratietijd. De 3.0-variant met automaat sprint bijvoorbeeld in 4,3 seconden naar 100 km/u. De handbakversie doet over dezelfde sprint 4,6 tellen. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/u.

Met iMT-functie

De zesbak beschikt over een zogeheten iMT-functie. Hierbij geeft de computer automatisch tussengas bij op- en terugschakelen zodat je altijd in een perfect toerental terugvalt. Deze functie kan ook uitgeschakeld worden, mocht je zelf de touwtjes in handen willen hebben.

Toyota heeft de introductie van de handbak ook aangegrepen om direct wat updates door te voeren, zoals een herziene wielophanging. De aanpassingen bestaan uit gevulkaniseerd rubber in de voorste en achterste stabilisatorstangbussen en opnieuw afgestelde schokdempers. Ook de mechanische componenten in de elektrische stuurbekrachtiging zijn opnieuw afgesteld. Deze aanpassingen zijn niet alleen van toepassing op de GR Supra met handbak, maar ook op die van de varianten met automaat.

Ook nieuwe kleuren

Niet alleen een nieuwe handbak dus, maar ook een nieuwe koppeling, aangepaste schakelverhoudingen, een geoptimaliseerde wielophanging en meer. Oh ja? Wat nog meer dan? Er zijn drie nieuwe kleuren leverbaar: Moareki Grey, Dawn Blue en Moonstone White. Die laatste is een matwitte tint, dat moet wel je ding zijn.

Nieuwe middenconsole

Weer even terug naar de handbak. Want dankzij de komst van deze transmissie was Toyota ook genoodzaakt om de middentunnel aan te passen. Door het bestaande ontwerp van de middenconsole was er onvoldoende ruimte tussen de schakelhendel en het bedieningspaneel van de airconditioning. De herziene lay-out biedt nu een ruimte van 42 mm tussen de pookknop en het airconditioningpaneel.

200 gram gewicht

In de pookknop – die verdacht veel op die van een Porsche 911 met handbak lijkt – heeft Toyota een gewicht van 200 gram verwerkt. Dat is volgens de Japanners het ideale gewicht om een fijn schakelgevoel te creëren. En het mag ook best gezegd worden: het pookje ligt uitstekend in de hand. De bak schakelt bovendien ook met veel gevoel.

Hairpin+

Tijdens het rijden op het circuit ervaren we ook de nieuwe Hairpin+-functie. Deze functie is ontworpen om het nemen van scherpe bochten nog leuker te maken. Op een helling (meer dan 5 procent) met een wegdek met veel wrijving – zoals op veel Europese bergroutes – is de koppelverdeling geoptimaliseerd om een groter verschil in de mate van wielspin op de linker- en rechterbanden mogelijk te maken. Kortom: de software laat wat meer beweging toe.

In zijn element

Op het circuit is de Toyota GR Supra Manual in zijn element. Dankzij 340 pk en 500 Nm aan koppel heb je aan power geen gebrek, al blijf ik bij deze auto het gevoel hebben dat hij veel meer kan hebben. Dus kom op Toyota, kom met een versie met 400+ pk. Nu kan het nog.

Ik heb dit natuurlijk ook voorgelegd aan Toyota. Toen werd de opmerking hard en licht ongemakkelijk weggelachen. Dat doet vaak vermoeden dat Toyota plannetjes heeft. De toekomst zal het leren. Wellicht een leuk extra licht en krachtig uitzwaaimodel, dat moet wel lukken toch? Want deze GR Supra met handbak is de laatste Supra in zijn soort. Een eventuele opvolger krijgt elektrische ondersteuning en dan wordt er al vaak gekozen voor een automaat. Een buitenkansje dus, deze handgeschakelde variant.

Extra veel beloning

Gelukkig is spelen met 340 pk uitstekend mogelijk. Driften is kinderspel en dankzij de komst van deze handbak leuker dan ooit. Je hebt veel meer beleving en bent veel meer betrokken bij het rijden. De beloning is daardoor groter dan ooit. Manuele arbeid is soms gewoon leuker en beter dan een geautomatiseerd proces. Deze Toyota GR Supra is daarvan het perfecte voorbeeld.

Dus als je deze sportcoupe ziet rijden en je bespeurt een roodkleurige Supra-badge op de achterkant – het herkenningspunt van een Supra met handbak – steek dan vooral je duim omhoog. Je hebt dan overduidelijk te maken met een echte liefhebber.

Check de video!

Meer weten over de Toyota GR Supra Manual. Check dan vooral de video. Daarin gaan we nog dieper in op de materie en hebben we bovendien een leuke verrassing op het einde. Gaat dat zien!