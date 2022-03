Deze heftige Fiesta heeft 300 pk. Ja, 300.

Veel dikker dan deze heftige Fiesta wordt het niet.

Er zijn soms van die auto’s waarvan je denkt: waar zijn ze eigenlijk gebleven? Calibra’s, 205 GTI’s en snelle 33 QV’s zag je vroeger geregeld. Tegenwoordig kom je ze af en toe tegen op een meeting en dan zijn dat vaak de grote verrassingen.

Maar het kan dus nog erger. Je hebt ook van die auto’s die je bijna helemaal vergeten bent. Als het gaat om kleine rappe Fords is onze hoofdredacteur @michaelras altijd als een kind zo blij. Als er een SportKa, Puma of Fiesta ST 2.0 voorbij komt, begint hij kirrende geluiden te maken.

Heftige Fiesta

Een van die vergeten snelle Fordjes is deze Fiesta RS Turbo. Die is niet heel erg lang geleverd. Van 1990 tot 1992 bouwde Ford deze rappe Fiesta. De motor is een relatief eenvoudige 1.6 achtklepper die middels een turbo 133 pk en 180 Nm kan leveren. Maar zoals je kan zien, ligt dat bij deze heftige Fiesta net eventjes wat anders.

We hebben hier namelijk te maken met flink wat huisvlijt. Gelukkig is er geen originele Fiesta RS voor geslachtofferd. De basis is namelijk een reguliere Fiesta. Die is vervolgens helemaal opnieuw opgebouwd met dikke onderdelen. De eenvoudige viercilinder maakte plaats voor een 2.0 turbo Zetec motor uit de Ford Focus RS mk1 (de ‘DBW’ voor intimi). De viercilinder is voorzien van een grotere T34 hybride turbo, andere injectoren, aparte ECU, grotere brandstofpomp en nog een hoop onderdelen. Resultaat: 300 pk!

Bodykit én Recaro’s

Maar daar houdt het niet op. De auto staat op een nieuwe schroefset met daarachter een flinke set remmen. Ook de transmissie en koppeling is vervangen, daarbij is er ook een sperdifferentieel. Qua uiterlijk is de auto – naar onze bescheiden mening – helemaal af. De originele RS-bodykit zit er op. De velgen komen van een Escort RS Cosworth.

Het feestje gaat door in het interieur, want dat is ook afkomstig van de Fiesta RS Turbo. Er zijn enorm dikke Recaro’s en een lekker dik stuurwiel. Meer heb je niet nodig, want met 300 pk moet je vooral heel erg op de weg letten. Dit gave project kost slechts 9.900 pond. Daarmee zijn we aanbeland op een puntje van kritiek: het stuurwiel is rechts en niet links. Maar ja, dit vind je niet zo snel met het stuur aan de goede kant. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

