Deze heftige LC zie je tijdens de 24u van de Nürburgring

En de 5.0 V8 zegt vroaaaarrrr.

Ben je niet bang voor eventuele regen, heb je een weekendje vrij en wil je 24 uur lang benzine en rubber ruiken? Ga dan in mei naar de 24 uur van de Nürburgring, want deze vorm van racen wordt bedreigd met uitsterven.

Toyota Gazoo Racing heeft de deelnemer voor 2018 gepresenteerd. De LC van het merk Lexus is omgetoverd tot racer. Het is de eerste keer dat het nieuwe racemonster zal deelnemen aan een race. Veel technische informatie wilde het raceteam niet kwijt. We weten alleen dat de auto op rubber van Bridgestone rolt en dat er een ‘aangepaste 2UR-GSE’ onder de kap ligt. Dit is de 5.0 V8 die we onder meer kennen uit de Lexus IS-F, RC-F, GS-F en LC 500. Helaas heeft het raceteam slechts één foto van de bolide vrijgegeven.

De 24 uur van de Nürburgring is van 12 tot en met 13 mei. Vorig jaar vierde het race-evenement haar 45-jarige bestaan. Voorheen gebruikten de Japanners een raceversie van de RC, maar dit jaar mag de nieuwe LC het dus gaan proberen.