Merc-AMG E63 S 4MATIC+ in actie als safety car

Een hele dikke E, voor de verandering.

De Mercedes-AMG E63 S 4MATIC+ in een safety car-trim. Ik heb het nog niet eerder gezien. De heetste E-klasse die je op dit moment kunt krijgen zal als safety car in actie komen op Mount Panorama in Australië.

Over een maand zal er een 12-uurs race plaatsvinden. De AMG kan daar gespot worden. De auto werd voorzien van een opvallende livery en, uiteraard, lichtunits. Met 612 pk is de E63 S de meest krachtige zakensedan van Europa. Mercedes koos voor een geavanceerd vierwielaandrijvingssysteem om al dat vermogen in gareel te kunnen houden. De Mercedes is niet het enige AMG-product met een dienende taak dat raceweekend. Een Mercedes-AMG C43 4MATIC en C63 S worden tevens ingezet als hulptroepen.

In de Formule 1 en DTM gebruikt men de AMG GT S als safety car. Waarom hier werd gekozen voor de E-klasse is niet duidelijk. Wellicht hadden ze de extra ruimte nodig om meerdere passagiers mee te nemen.