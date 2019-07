Deze Huracán Diabolico heeft een treffende naam

Het klinkt dramatisch, net als het motorgeluid, waarschijnlijk.

Er zijn van die auto’s waar vrij weinig aan te verbeteren valt. Een reguliere middenklasser is vrij eenvoudig naar een hoger plan te tillen qua prestaties of rijeigenschappen. Simpelweg omdat een fabrikant zo’n auto moet bouwen naar een bepaalde prijs. Dat is precies de reden waarom tuners kunnen rondkomen.

Maar bij auto’s waarbij prestaties en rijeigenschappen op de eerste plaats stonden, is het lastig verbeteren. Toch weerhoudt dat de firma ‘Wheelsandmore’ (ja, zo heten ze echt) om de Lamborghini Huracán Performante aan te pakken. De Huracán Performante is typisch zo’n auto die Lamborghini zèlf al behoorlijk goed heeft gebouwd. Het is de snelle, lichtgewicht en extra heftige variant van de ‘gewone’ Huracán. Hoe kun je dat verbeteren? Wel, met nieuwe wielen. En meer.

De auto op de afbeeldingen is namelijk de Huracán ‘Diabolico’. Eerst even die velgen. Het is natuurlijk smaakafhankelijk, maar ze misstaan niet. Sterker nog, de standaard kruisspaak-velgen zijn opvallender. Voor zijn de velgen 9″ breed en meten ze 20″ in diameter. Achter zijn de velgen 12,5″ breed en 21″ in diameter. De lokale bandenboer zal kirrende geluiden teweeg brengen als je een setje rubber bij hem bestelt: 245/30 20 aan de voorkant en 325/25 21 aan de achterkant.

Ondanks dat de standaard Huracán Performante erg laag is, ligt de Huracán Diabolico nóg lager. Dankzij een schroefset van KW is de rijhoogte met 30 mm gedaald. Deze Huraucan is ook daadwerkelijk iets sneller dan een standaard Performante. Ten eerste dankzij de nieuwe ECU-update, waardoor er 20 pk bijkomt. Kiest je voor de sportuitlaat, krijg je er nog eens 6 pk bij. Het totaal is dan 666 pk, weet je meteen waarom deze auto de ‘Huracán Diabolico’ wordt genoemd.