Exclusieve Performante in Leusden kost je de hoofdprijs

Heb je wel iets aparts op de oprit staan.

Waar de Gallardo Superleggera een absolute zeldzame vondst is, kom je de Huracán Performante op veel meer plekken tegen. Lamborghini heeft met dit model goud in handen en dat is niet zo vreemd. Zet een Performante naast een reguliere LP580-2 of LP610-4 en je gaat spontaan harder werken om de meerprijs van de hardcore Lambo te kunnen ophoesten. De spoiler, het nieuwe uitlaatsysteem die je haar naar achteren blaast in Corsa-modus en het agressievere uiterlijk maken de Performante ‘meer Lamborghini’ dan een reguliere Huracán ooit zal zijn.

De Huracán Performante levert 640 pk (+30 ten opzichte van de reguliere Huracán) en 600 Nm koppel uit de alom bekende atmosferische V10. Lamborghini Leusden heeft momenteel een tamelijk mooi exemplaar te koop staan. De auto staat niet online geadverteerd als occasion, maar Autoblog kan exclusief deze Performante met jullie delen. De Lambo is gespoten in de kleur Oro Elios en beschikt over een volledig alcantara interieur met Grigio Cronus (grijze) details. Dat laatste komt overeen met de kleur van de remklauwen. Een andere noemenswaardige optie zijn de toffe centerlock wielen.

Zoals de titel zegt vraagt Lamborghini Leusden wel de hoofdprijs voor de hardcore Huracán. De supercar mag mee nadat er 376.000 euro is betaald. Voor dat bedrag scoor je tegenwoordig ook een gebruikte Aventador (coupé of Roadster) en in sommige gevallen hou je nog wat wisselgeld over..