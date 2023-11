Deze hybride superschurk kan elk terrein aan!

Dit is een all-terrain beul van Segway. Niet zomaar één maar een hybride met 330 paardenkrachten: de Segway Super Villain SX20.

Vanmorgen trakteerden we je al even op de bevindingen van motormuis van Autoblog @michaelras die speciaal voor jullie de benen onder zijn lijf vandaan heeft gelopen op de motorbeurs in Milaan, de EICMA.

Maar het begrip motoren is lekker breed genomen door de organisatoren van de beurs. Dus was er ook ruimte voor een All Terrain Vehicle (ATV) van Segway. Segway kennen we natuurlijk vooral van dat kekke tweewielig personenvervoermiddel dat Michael ook graag op de beurs tot zijn beschikking had gehad.

Met deze ATV gooit het merk het over een geheel andere boeg. Dit is de Segway Super Villain SX20 UTV.

Hybride met 330 pk

Om deze superschurk aan te drijven is er keus uit twee krachtbronnen. Allereerst een 2.0 GTDI met 235 pk en 390 Nm koppel. De topsnelheid van deze uitvoering is zo’n 150 kilometer per uur.

Maar de andere optie is interessanter. Segway biedt namelijk ook een hybride variant die aan die 2.0 liter motor een 7,9 kWh batterij toevoegt en een elektromotor van 70 kW. Het totale vermogen komt dan op 330 pk en het koppel op 570 Nm.

Door die batterij en elektromotor is ie wel een tikkie zwaarder. Zo’n 1.450 kilogram tegen 1.250 kilogram van de niet-hybride versie. De topsnelheid blijft dan ook gelijk, maar met de push van de elektrische component wil ie wel extra lekker vooruit.

Goodies van de Segway Super Villain!

De Segway Super Villain SX20 is natuurlijk ideaal om lekker buiten te spelen, maar daar horen ook goodies bij! Zo kun je rijmodi selecteren, heeft ie schakelpeddels en zespuntsgordels. Verder is ie voorzien van het “Smart Commanding System”. Een volledige tablet/computer op het middenscherm.

Voor een eerste duik in het diepe van Segway in deze tak van sport lijken ze het goed voor elkaar te hebben. Op het oog doet de Super Villain in ieder geval niet onder voor de concurrentie van bijvoorbeeld Kawasaki en Yamaha.

Wat al dit lekkers moet gaan kosten is nog niet bekend, net als wanneer en of dit naar Nederland kan komen. Kan, want de importeur in Nederland is aan het onderzoeken of de Segway Super Villain SX 20 in aanmerking kan komen voor een Nederlands kenteken. Duimen maar!

Zelf bekijken in Milaan kan nog tot morgen.