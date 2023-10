Kawasaki Ninja 7 allereerste hybride motorfiets

De ontwikkelingen gaan niet alleen snel op vier wielen, maar ook op twee! Dit is de allereerste hybride motorfiets: de Kawasaki Ninja 7!

We gooien je deze Autoblog EV 10 Daagse natuurlijk dood met elektrische auto’s. Maar ook op het gebied van motorfietsen gebeurd er een hoop! Zo ploft er vandaag zomaar een persbericht over de allereerste hybride motorfiets op onze digitale deurmat.

Onze eigen motormuis @michaelras wordt daar natuurlijk erg enthousiast van en geef hem eens ongelijk. Want ook motorrijdend Nederland (en de rest van de wereld) zal op termijn naar uitstootvrije oplossingen moeten.

Hybride

Volledig elektrische motoren komen en zijn er natuurlijk ook, maar Kawasaki gooit het over een andere boeg. Het hart van de Kawasaki Ninja 7 Hybrid wordt gevormd door een splinternieuwe 451cc paralleltwin die gekoppeld is aan een elektrische tractiemotor.

Die elektromotor geeft een enorme push waardoor je bij het stoplicht nog sneller weg bent dan normaal al met een motor. Het totale vermogen is standaard zo’n 60 pk. Schakel je de E-boost in dan stijgt dat naar bijna 70 pk.

De rijmodi van de Kawasaki Ninja 7 Hybrid zijn overigens door de motorrijder zelf in te stellen. Er kan gekozen worden tussen Sport-Hybrid, Eco-Hybrid en EV. Elke rijmodus heeft zo zijn eigen karakteristiek.

Start en stop systeem

Die configuratie met een brandstof en een elektromotor maakt een aantal motorfiets innovaties mogelijk. Zo wordt de brandstofmotor uitgeschakeld bij stilstand om brandstof te besparen. Eigenlijk een start en stop systeem zoals we dat ook kennen uit de vierwielers.

Je kunt ook een “startpositiezoeker” activeren. Wat zoveel wil zeggen dat als je stil gaat staan de motor zelf de fiets alvast in de eerste versnelling zet. Snel weg dus. Nog een extraatje is de Walk Mode. Moet je voor of achteruit manoeuvreren met je Kawasaki Ninja 7 dan helpt de elektromotor je daar een beetje bij. Gaat het minder zwaar.

Kawasaki Ninja 7 Hybrid

De motorfiets heeft als basis een speciaal ontworpen versie van het trellis frame van het merk. Op het frame moest immers niet alleen een verbrandingsmotor gemonteerd, maar ook een elektrische tractiemotor en een accu. Alles zo compact mogelijk mede om de gewichtsverdeling goed te krijgen.

Natuurlijk zijn ze trots bij Kawasaki en dus hebben ze op zoveel mogelijk plekken op de motor duidelijk gemaakt dat het hier een HEV of Hybrid betreft. Een doorzichtig kuipdeel toont de accu en een blits full colour display waar je je smartphone aan kunt koppelen.

Wat al dit moois moet gaan kosten is nog niet bekend en ook de volledige specs moeten nog bekend gemaakt worden. We gaan het zien!