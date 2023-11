Zeekr 007 in vol ornaat in beeld

De eerste Zeekr X moet nog worden afgeleverd, maar hier is al het vierde model van het merk in volle glorie: de Zeekr 007.

Deze James Bond onder de elektrische auto’s moet het op gaan nemen tegen de Volkswagen ID.7 en de Tesla Model 3. Het is de eerste sedan van het merk.

Inmiddels zijn de Zeekr X en de Zeekr 001 te bestellen in ons land, maar de volgende modellen staan al op de rol. Zo staat ook de Zeekr 009 in de startblokken, een MPV-achtige volledig elektrische auto.

Zeekr 007: elektrische sedan

Nu kunnen we dus het vierde model aan een nadere inspectie onderwerpen. Op de Guangzhou Auto Show volgende week zal hij in het echt staan, maar de eerste foto’s zijn inmiddels vrijgegeven.

Wat we zien is een sedan met een enorm glazen dak dat helemaal doorloopt naar achteren. Eén ononderbroken glasplaat van de achterklep tot net achter de B-stijl van de Zeekr 007. Waar hebben we dat eerder gezien? Oh ja, bij de beoogde concurrent van Tesla, de Model 3.

Op de dichte ronde neus een doorlopende lichtbalk die van wiel naar wiel lijkt door te lopen. Ook zien we boven de voorruit een camera of sensor zitten die voor de nodige input zal zorgen voor alle assistentiesystemen die ongetwijfeld aan boord zullen zitten.

Glazen dak met James Bond trekjes

Van het interieur zijn nog geen plaatjes, maar als we door het enorme glazen dak heen kijken zien we wel al een deel van de digitale cockpit en vijf zitplaatsen. Dat glazen dak zou overigens kunnen worden ingesteld in verschillende variaties qua transparantie. Toffe feature als die er echt op zit. En 007 waardig natuurlijk.

Voor het design tekent Zeekr’s designbaas Stefan Sielaff die eerder voor Audi en Bentley heeft gewerkt.

Concurrentie

Specificaties zijn nog niet bekend. Dat maakt het wel een tikkie ingewikkeld om hem te plaatsen ten opzichte van zijn concurrentie. Maar visueel is duidelijk dat de Tesla Model 3, de Volkswagen ID.7 en de Hyundai Ioniq 6 op de korrel worden genomen.

Waar de auto precies in de markt past zal afhangen van de maatvoering, de exacte specs en bovenal natuurlijk de prijs. Op 17 november presenteert Zeekr de auto officieel op de Guangzhou Auto Show en zullen we meer weten.