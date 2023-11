Motornieuws 2024 van de beurs in Milaan

We liepen een dagje 25.000 stappen over de EICMA 2023 in Milaan en we kwamen thuis met dit motornieuws.

Ach ja, de EICMA 2023 in Milaan, een motorbeurs die nog echt een motorbeurs. Dat betekent schaars geklede dames die over motoren heen hangen en volle beurshallen. Bijna alle merken waren aanwezig. De grote afwezigen waren BMW Motorrad en Harley Davidson. Dus geen nieuwe BMW GS op een officiële BMW stand.

Wij pikken er een paar opvallende favorieten uit!

Yamaha XSR 900 GP

Yamaha ging vol op de retro tour met de XSR 900 GP. Geïnspireerd op verschillende generaties GP coureurs die op Yamaha’s met sigarettenreclame de circuits domineerden. Als motorliefhebber schijn je hem kritiekloos briljant te moeten vinden.

Wij zouden Autoblog niet zijn als wij het stiekem niet een beetje een mismatch vinden. De basis is namelijk de bekende XSR naked bike die al erg leunt op de trendy scrambler/caferacer stijl. Dat zie je vooral goed aan de achterkant die naar onze zin nog wel iets meer racy en minder lomp gemogen. Stiekem vinden we de zwarte versie misschien nog wel toffer trouwens.

Briljant vinden we wel het gebruik van de uniek vormgegeven kleine koplamp aan de voorzijde. Als je dan al niet voor ronde koplampen kiest dan is dit beter dan veel van de andere koplamp gedrochten die je tegenwoordig op motorfietsen tegen komt. Prijs op dit moment nog niet bekend, maar hij gaat komen!

Suzuki GSX-8R

We zitten in een kleine revival van sportieve motoren. Sommige serieus sportief: De Honda CBR 600 RR is terug! Maar er zijn ook wat meer sport-tour georiënteerde modellen. Meer GSX-F dan GSX-R wat ons betreft.

En Suzuki trekt op de beurs het kleed van de GSX-8R, met als basis de 776 cc parallel twin waar inmiddels meerdere modellen op zijn gebaseerd. Het maximale vermogen van de vloeistofgekoelde tweecilinder komt uit op 61 kW (82,9) pk bij 8.500 toeren per minuut. Ook is er een 35 kW variant beschikbaar voor A2-rijbewijshouders.

Over smaak gaan we niet discussiëren, de koplampen zijn zo’n twistpunt wat ons betreft. Oordeel zelf.. De prijzen zijn nog niet bekend maar verwacht hem begin volgend jaar in de showroom.

CF Moto 450 MT

De Chinezen komen! En dat is helemaal geen slecht nieuws op motorgebied. Want de naam CF Moto zegt jou waarschijnlijk nog niet zo heel veel. Deze fabrikant trok wel een blik aan nieuwe modellen open op de motorbeurs in Milaan. Wij lichten de 450 MT er uit. Een Paris Dakar vibe gebouwd rondom een 450cc vloeistofgekoelde tweecilinder. Goed voor 44,3 pk bij 8.500 tpm. Voldoende om het lage gewicht van 175 kilogram in beweging te krijgen.

Prijzen zijn nog niet bekend, maar de motor moet wel in het eerste kwartaal van 2024 leverbaar zijn.

Ducati Hypermotard 698 Mono

Ducati had zijn plas al eerder laten lopen, ze konden het blijkbaar niet ophouden tot begin november. We wisten dus dat ze met een volledig nieuw ontwikkeld ééncilinder blok op de proppen zouden komen. Dat blok hangt als eerste in een Supermotard die de naam Hypermotard 698 Mono draagt. Een agressief uiterlijk met naar onze verwachting flitsende rij-eigenschappen. De prijs is ook al bekend. € 14.690 voor een 700cc ééncilinder. Ducati durft het gewoon te vragen!

De specs van dat nieuwe blok? De Superquadro Mono, is een eencilinder met race-invloeden. Afgeleid van de 1285 cc Superquadro motor van de 1299 Panigale, biedt hij opvallende prestaties met 77,5 pk bij 9750 tpm en 63 Nm koppel bij 8000 tpm. Met een begrenzer op 10.250 tpm onderscheidt hij zich qua toerentalbereik. Elke week bij de Ducati dealer melden is niet nodig met onderhoudsintervallen voor olieverversing om de 15.000 km en klepspelingcontrole om de 30.000 km. Er is ook een versie beschikbaar voor A2-rijbewijzen. Indrukwekkend maar prijzig!

Moto Guzzi Stelvio

Op de Piaggio stand dommelden we traditiegetrouw weer weg tijdens de persconferentie, maar toen we wakker schrokken besloten we maar even langs de nieuwe Moto Guzzi Stelvio te lopen. We zullen even onze leeftijd verraden door te zeggen dat we de koplamp erg op die van de eerste generatie Aprilia Caponord vinden lijken. Sowieso is het model iets minder markant dan de Moto Guzzi V85, maar er staat naar onze mening toch wel een fraaie motorfiets.

De Moto Guzzi Stelvio is uitgerust met een 90° vloeistofgekoelde dwarsgeplaatste V-Twin motor van 1042cc. Het Vermogen bedraagt 115 pk bij 8.700 tpm en het maximumkoppel 105 Nm bij 6.750 tpm. Leverbaar begin 2024 maar ook hier helaas nog geen prijzen bekend.

Speciale vermelding op de Piaggio stand voor de vernieuwd Vespa Elettrica. Vespa heeft haar eerste stapjes gemaakt op het elektrische scooterpad enkele jaren geleden en heeft door dat ze A: te duur waren en B: een uitneembare accu nodig hebben. Beide zaken zijn nu aangepakt. De nieuwe prijs voor deze elektrische 45 km/u Vespa volgt binnenkort.

Triumph Speed 400, Scrambler 400 X

Potverdrie, een Triumph voor minder dan € 7.000 en ja, dat is de NL prijs en niet die voor België. Op de beursvloer in Milaan konden we de nieuwe ‘lichte’ broers voor het eerst in levende lijve bewonderen en dat viel niet tegen. Aziatische productie wordt er geroepen door de haters.

Maar van dichtbij leek de afwerking dik in orde. Vanaf januari 2024 in de showrooms naar het schijnt. Een 398 cc ééncilinder blok met 40 pk, daar moet je het mee doen. Maar als je geen lange snelwegtochten in het verschiet hebt wellicht voldoende.

170 kg voor de Speed en 179 kg voor de Scrambler 400 X versie. € 6.795 voor de Speed en € 7.495 voor de Scrambler, wij zijn fan!