Deze hype van Apple kun je nu uitproberen in de auto

Je moet er wel een iPhone en de juiste auto voor hebben.

In 2023 ontstond er een tijdje een hype rondom Spatial Audio. Je had geen drugs meer nodig, want opeens kon je via Apple Music geselecteerde tracks luisteren die als het zware rondzweefden om je heen.

Apple Spatial Audio in je Lotus

We zijn twee jaar verder. De hype rondom Spatial Audio is wel voorbij, maar wil je nu lekker spacen in de auto dan kan dat. Lotus kondigt aan dat het Apple Spatial Audio in CarPlay gaat ondersteunen op de Emeya en de Eletre.

Dankzij een over-the-air software-update kunnen Lotus-rijders gebruikmaken van Apple’s 3D-audiotechnologie. Moet je iPhone wel minimaal iOS 18 draaien of hoger. Geen idee hoe dit in de praktijk aanvoelt, maar ik hoop niet dat je van de weg afzweeft als je naar Enya luistert.

Een goede audio-ervaring begint bij goede speakers. Dat zit bij de Lotus-modellen wel snor. Zowel de Eletre als de Emeya zijn uitgerust met 23 luidsprekers van het Britse ebdrijf KEF. Dit merk staat in de industrie decennia bekend om zijn high-end hifi-systemen. Het is weer wat anders dan de meer mainstream merken waar veel autofabrikanten gebruik van maken. Denk aan Sonos, Bose en Burmester.

Met Dolby Atmos en Apple’s Spatial Audio krijg je een surround sound-ervaring die verder gaat dan wat je normaal gesproken in een auto hoort. In plaats van dat het geluid gewoon van voren of van de zijkanten komt, moet het lijken alsof het om je heen beweegt.

Alsof de zanger recht voor je staat, de drums achter je beuken en de synths boven je hoofd zweven. Dat is het idee. Lijkt me allemaal erg zenuwachtig tijdens het rijden, maar goed.

Het werkt voor alle passagiers. Niet alleen de bestuurder of bijrijder zit op de sweet spot, maar iedereen in de auto moet deze vorm van audio kunnen ervaren op dezelfde manier. Een soort concertzaal op wielen. Maakt de trajectcontrole op de A2 toch weer wat spannender.