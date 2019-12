Trajectcontrole A2 volkomen onze eigen schuld

Met 'eigen' doelen wij op de automobilisten.

Het zal jullie inmiddels wel duidelijk zijn. De trajectcontroles bij de A2 zijn uitgebreid. De beslissing was uiteraard niet onomstreden. Het is er overzichtelijk en de weg is erg breed. Kortom, het is niet een traject waar langzaam rijden enorm veel bijdraagt aan de veiligheid.

Want op het moment dat zelfs Koos Spee zegt dat het ordinaire geldklopperij is, weet je voldoende. Koos Spee stelt veiligheid boven alles. Zelfs bij een steriele deerne zal Spee nog een preservatief gebruiken. Het lijkt dus te gaan om het geld. Of het milieu, uiteraard. Maar volgens Marloes van Kessel hebben wij het ons onszelf te danken. Van Kessel is van het Parket CVOM, waarbij de afkorting staat voor Centrale Verwerking Openbaar Ministerie.

Aan het Algemeen Dagblad meldt zij dat het wel degelijk te maken heeft met veiligheid. Tussen de trajectcontroles waren er stukken zonder controle. Mede dankzij apps als Flitsmeister en Waze geven we daarna flink gas. Daarmee is het aantal overtredingen buiten de controles maar liefst 3 keer hoger dan op de stukken waar wél gecontroleerd wordt. Dat zou zeer onveilig zijn.

Vandaar dat er op de A2 nu vijf secties zijn waar er gecontroleerd wordt. Mocht je geregeld op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam rijden, zowel op de heenweg als terugweg geldt de controle. Mocht je in meerdere secties te hard hebben gereden, dan krijg je de boete voor de sectie met de hoogst gemeten snelheid.