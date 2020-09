Deze 'hypercar' is niet wat het lijkt - Autoblog.nl

De Ares S Project ziet eruit als een regelrechte hypercar, maar zijn afkomst is eenvoudiger.

Dany Bahar staat vooral te boek als Lotus-luchtkastelenbouwer, maar de laatste jaren heeft hij een aantal serieus gave projecten neergezet. Dat deed hij onder de naam Ares Design. Zo bouwde hij bijvoorbeeld een moderne interpretatie van de DeTomaso Pantera en een fraaie coupéversie van de Mulsanne.

Het in Modena gevestigde Ares Design toont nu hun nieuwste project. Bij de meeste eerdere creaties van het bedrijf was de inspiratie of in ieder geval de basis duidelijk. In dit geval is dat anders. De auto ziet eruit alsof er een Pagani, Koenigsegg, Bugatti en een 918 Spyder in de blender zijn gestopt, maar gelukkig is geen van deze auto’s hiervoor opgeofferd.

Wat was dan wel de basis? Je zou het niet zeggen, maar deze auto is gebaseerd op een Corvette C8. De Ares S Project heeft dus de looks van een hypercar, maar deelt zijn techniek met een auto die in de VS al vanaf een kleine €50.000 te krijgen is.

Om de discrepantie tussen het uiterlijk en het innerlijk niet al te groot te maken heeft de S Project een vermogensboost gekregen. Zodoende heeft de Ares 715 pk, aanzienlijk meer dan de 495 pk van een reguliere Corvette C8. Het koppel is uitgekomen op 696 Nm. Prestatiecijfers zijn nog niet bekend, maar Dany Bahar hint tegenover Top Gear naar een 0-100 tijd van 2,6 seconden. Dat klinkt wel erg optimistisch, maar we gaan het zien. Of niet.

De Ares S Project krijgt een prijs van om en nabij de €500.000. Je kunt het zien als een goedkope hypercar, maar ook als een schreeuwend dure Corvette. Het is maar hoe je het bekijkt. Dany Bahar wil 24 stuks gaan bouwen en de leveringen dit jaar nog starten. Daarna staan er ook nog enkele derivaten op de planning.