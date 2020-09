Mazda MX-5 Ginzan maakt je leven beter - Autoblog.nl

Althans, daar gaan we even vanuit. En anders kun je alsnog lol beleven aan deze Mazda MX-5 Ginzan.

In 1989 werd de Mazda MX-5 onthuld. In onze Mazda MX-5 special kun je er alles over lezen. Deze Japanse roadster bracht veel teweeg, want ineens wilde erk merk een betaalbare roadster in zijn modelgamma hebben. Sterker nog, het merk MG werd nieuw leven ingeblazen puur en alleen om de Mazda MX-5 van repliek te dienen. En dan te bedenken dat de MX-5 eigenlijk MG B-kopie was…

Mazda MX-5 Ginzan

Enfin, we zijn nu 30 jaar verder en inmiddels is bijna iedereen afgehaakt. De compacte roadster, coupé-cabrio en betaalbare coupé hebben plaatst gemaakt voor de kleine crossover. De Lotus Elise, Audi TT Roadster en BMW Z4 zijn de enige overlevers, maar staan ietsje hoger in de markt en zijn wat ‘dikker’ en duurder. Dat wil niet zeggen dat een MX-5 niet dik uitgerust kan worden, want de Mazda MX-5 Ginzan bewijst dat namelijk.

Special Edition

Al sinds de eerste generatie MX-5 (NA) heeft Mazda een enorm aantal Special Editions op de markt gebracht en dat is een soort traditie geworden. In sommige gevallen moet je echt je best doen om géén Special Edition op basis van de MX-5 te vinden. Ook van de huidige MX-5 zijn er de nodige Speciaaltjes en deze Mazda MX-5 Ginzan mag in het rijtje staan.

Is het (g)een collector’s item?

Wij zeggen weliswaar Special Edition, maar Mazda spreekt zelf van een Collectors Item. Oh! Dat klinkt spannend! Hebben ze er een rotatiemotor in gelepeld? Is de motor op atmosferische wijze getuned naar 239 pk? Of is het een trackday versie geworden?

Eh, nee. Het meest bijzondere is dat ze in zeer beperkte aantallen verkocht gaan worden in Nederland. Het tweede bijzondere feit volgens Mazda is dat de prijs 40.970 euro bedraagt, inclusief metallic lak. Maar ok, wat is de Mazda MX-5 Ginzan dan wel?

GT-M

De basis voor de Mazda MX-5 Ginzan is de 2020 MX-5 GT-M, dus het dikste model uit de range (Special Editions niet meegeteld, uiteraard). Ginzan betekent ‘zilveren berg’ en dat slaat op de zilvergrijze kleur van de softtop. De Ginzan is voorzien van wijnrode lederen bekleding, dat in combinatie met de donkergrijze lak bijzonder chique staat. Serieus: erg fraai. Die donkergrijze kleur heet Polymetal Gray en is helemaal nieuw voor de MX-5.

Uitrusting Mazda MX-5 Ginzan

De al vermelde grijze softtop heeft een verwarmbare achteruit. Tevens zijn de stoelen, pookknop, handrem, stuurwiel, dashboard en deurpanelen voorzien van zilvergrijze stiksels. Als je het interieur entert, zie je roestvrijstalen instaplijsten, de pièce de résistànce van elke special edition. Als laatste vraag je je natuurlijk af: “Is Apple Carplay aanwezig op de Mazda MX-5 Ginzan?”. Die vraag beantwoorden wij bevestigend: Jawohl.

Motoren Mazda MX-5 Ginzan

Je kunt kiezen uit twee motoren. het begint met de MX-5 1.5 Skyactiv-G. Deze levert 132 pk en 152 Nm, waarmee de 961 kilogram lichte roadster in 8,3 tellen naar 100 km/u accelereert. De topsnelheid is 204 km/u. Deze versie kost 40.790 euro en kun je herkennen aan de 16″ lichtmetalen velgen.

Een stapje hoger staat de MX-5 2.0 Skyactiv-G. Dit 2.0 blok is goed voor 184 pk en 205 Nm. Deze 1.005 kg wegende roadster knalt in 6.5 tellen naar de 100 km/u en haalt een topsnelheid van 219 km/u. Mazda wil hier graag 48.290 euro voor hebben. Je kan de 2.0 herkennen aan de 17″ wielen.

Beschikbaarheid

Er worden in totaal 8 exemplaren in Nederland verkocht. Dat lijkt enorm weinig, maar onthoud dat de teller op dit moment op 17 exemplaren staat voor 2020. De Mazda Max-5 Ginzan is vanaf heden te bestellen bij de Mazda dealer.