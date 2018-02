De gaafste Mulsanne maakt Bentley niet zelf

Dat doet Ares voor ze.

Om te beginnen is ondergetekende niet de grootste fan van Bentley. Uiteraard is zo’n grote luxe slee heel gaaf, maar voor mij liever een Rolls-Royce als ik naar de gehele line-up kijk. Toch komt mijn favoriete “nieuwe” Rolls of Bentley uit de schappen van die laatste, de Brooklands staat namelijk hoog op de droomlijst. De coupéversie van de Arnage combineert de stijl van een statige sedan met een hele elegante coupévorm en is wat mij betreft de perfecte luxeauto. Jammer dat de Brooklands niet meer gemaakt wordt. Om de Arnage-opvolger Mulsanne als coupé te zien zul je toch je verbeelding moeten gebruiken. Tot nu.

Designhuis Ares Design presenteert namelijk de Mulsanne Coupé. Datzelfde perfecte recept: een statige limo die als verkorte versie met twee deuren nog stijlvoller wordt. Ares is vooral bekend om een heleboel renders en een handjevol daadwerkelijk gebouwde auto’s, in ieder geval zijn ze van plan om al hun ideeën te gaan bouwen. Van de Mulsanne Coupé is alvast een echt exemplaar gebouwd. Op de foto’s is te zien dat het ombouwen van de Bentley vooral handwerk is. Aan het afgebouwde product zie je dat echter niet af.

Terwijl Bentley wat merkwaarden in de open haard gooit, dankzij de aankomende Bentayga V6 Hybride, kun je dus bij Ares terecht voor een “echte” Bentley. Over de prijs en technische gegevens is niks bekend, waarschijnlijk ligt de standaard V8 motor in het vooronder, maar met het coupédieet zal de Mulsanne Coupé sneller zijn dan de echte Mulsanne. Misschien dat Bentley meeleest en zelf met het idee van Ares aan de slag gaat. Ik ben voor.