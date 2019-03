Ares Design Panther is hier, kost meer dan 600.000 euro

Je moet er iets voor overhebben.

De een zijn dood, is de ander zijn brood; het gezegde geldt ook in de autowereld. De zielen die De Tomaso door de jaren heen won met zijn iconische Pantera hebben het merk niet overeind kunnen houden. Hoewel het Italiaanse automerk naar verluidt werkt aan een terugkeer, gaat koetsenbouwer Ares Design in de tussentijd aan de haal met de Pantera. Vandaag laat het Milanese ontwerphuis eindelijk het resultaat zien.

Waar we het tot op heden hebben moeten doen met schetsen, presenteert Ares Design deze week het definitieve werk. De Panther, ook wel Project 1 genoemd door de Italianen, is vanmiddag onthuld door het bedrijf. Het resultaat is precies zoals verwacht een moderne interpretatie op de sportauto uit de jaren ’70.

De hedendaagse Pantera is gebaseerd op de Lamborghini Huracan en van deze auto neemt hij dan ook de krachtbron over. De Panther heeft dezelfde 5,2-liter V10, maar in de Panther produceert hij tussen de 640 en 660 pk en 560 Nm. Ares Design zegt vooralsnog niets over de acceleratie van de auto, wel laat het weten dat de wagen een topsnelheid heeft van 325 km/u. Het bedrijf heeft de auto een ECU-upgrade gegeven, evenals sportkatalysatoren en downpipes.

De koets van de auto is door Ares Design zelf gemaakt en bestaat volledig uit hoogwaardig koolstofvezel. De klapkoplampen zijn voorzien van LED-verlichting. Binnenin de Panther vinden we een interieur bestaande uit koolstofvezel, alcantara en nappaleer. Ares Design zegt dat de auto minimaal 615.000 euro kost.