Maak een hypercar van je doodgewone Porsche Boxster

Eén ding is zeker. Je zult niet gauw een vergelijkbare Porsche Boxster GT1 met zo’n bodykit tegen het lijf lopen.

Hier moet je toch wel een klein beetje respect voor opbrengen. Of je het nu mooi vindt of niet. Iemand heeft een complete make-over bedacht voor een Porsche Boxster. De open instapper van het Duitse automerk is omgetoverd tot een moderne interpretatie van de 911 GT1. Of het helemaal gelukt is mag u vertellen in de comments. Het is in elk geval iets bijzonders.

Deze ombouw van de Porsche Boxster GT1 is het werk van Vale Automotive. Het bedrijf is van plan is deze bodykit van de Boxster daadwerkelijk te verkopen. En het is meer dan enkel een plaatje in de computer. De firma is momenteel daadwerkelijk bezig met de eerste ombouw waar een Boxster is voor geslachtofferd.

Porsche Boxster GT1

De voorkant lijkt geïnspireerd te zijn op dat van de Porsche 918. Het is net of de 918 en een Mercedes-AMG Project One in de blender zijn gegooid. In elk geval ziet het er heel snel uit. Dat er dan eigenlijk een Porsche Boxster onder schuil gaat is dan een beetje een tegenvaller. Maar dat maakt het misschien wel betaalbaar. Misschien zeggen we, want onduidelijk is wat dit grapje moet kosten.

Voorlopig gaat Vale Automotive alleen auto’s ombouwen in het Verenigd Koninkrijk. Wel kijkt het bedrijf naar mogelijkheden om het ombouwproces door derden te laten uitvoeren in andere landen door middel van franchise.