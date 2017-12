Deze zeswielige Defender cabrio is geen Mercedes

Ze noemen 'm Flying Huntsman soft top.

Vliegende jagerman yo! Afzal Kahn timmert al jaren aan de weg als tuner van met name dikke SUV’s, maar de man wil duidelijk meer. Tuning is zilver, coachbuilding is goud. Tenminste, dat lijkt de gedachte te zijn achter projecten als de Kahn Vengeance op basis van de Aston Martin DB9 en de Land Rover Defender Huntsman serie. Hoewel deze auto’s nog wel enigszins lijken op de producten waar ze op baseren, gaat dit een stuk verder dan het werk dat de gemiddelde tupperware-boer doet.

Dat wil niet zeggen dat het idee op zich zo origineel is. De originele zeswielige Huntsman stond in 2015 op de beurs van Genève met traditionele achterklep. Enkele maanden later kwam echter de pickup, waarvan al helemaal niet meer te ontkennen viel dat de inspiratie kwam van de Mercedes G Klasse 6*6. Bovendien bestonden er vroeger ook al zeswielige varianten van de Defender en eerste generatie Range Rover.

Enfin, na de ‘station’ en pickup, is het nu tijd voor de volgende loot aan de Huntsman-familieboom: de soft top. Wederom komt dit concept ons enigszins bekend voor, maar we kunnen niet precies zeggen waarom. Lijkt het jou wel wat om hobbel-de-bobbel door de stad te flaneren achterin deze Defender?