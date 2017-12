Koop deze Jaguar XJ met BMW V8

Het beste van twee werelden?

Oude Jags hebben op velen een grote aantrekkingskracht. De E-Type komt daarbij wellicht als eerste bij je op. Volgens sommigen, zoals bijvoorbeeld Il Commendatore, is dat de mooiste auto ooit gebouwd. Ook de chique XJ mag er echter zijn. Geen wonder dat de Britten van 1968 tot en met 2009 min of meer vasthielden aan het design van de sedan.

Probleem is alleen, ze zijn niet enorm betrouwbaar, die oude Jags. Dat ondervond ook de verkoper van deze XJ van de derde serie uit 1981. Enkele maanden nadat hij de zespits slee kocht, ging de koppakking kaduuk. Misère dus, maar zoals wel vaker kwam daar een goed idee uit voort. In plaats van de motor te repareren en vervolgens te wachten op het volgende euvel, koos de man om de auto te verbeteren met behulp van degelijke Duitse techniek van BMW. Zoals de verkoper terecht opmerkt deden andere Britse merken zoals Morgan, Land Rover en Rolls-Royce dat ook al.

Nou zou het op zich ‘logisch’ zijn om de zes-in-lijn van Jaguar te vervangen met een zes-in-lijn uit Beieren. Maar in plaats daarvan mikte de Jag-rijder wat hoger. Een M60B40 vond zijn weg naar het vooronder, vier liter groot en 286 pk sterk. Om verdere technische malheur uit te sluiten is het blok voorzien van nieuwe pakkingen en keerringen.

Toch blijft zo’n transplantatie altijd tricky. Niet zelden treden er wat afstotingsverschijnselen op. Doch de Jag-MW (BM-Djèk?) heeft daar naar verluidt geen last van. De motorkoeling is goed voor elkaar en alles op het dashboard is volledig werkend. De instrumenten zoals toerenteller, oliedruk, olietemperatuur, en koelwater temperatuur lezen allemaal juist af. Ook de remmen zijn wat sterker gemaakt om de extra power te beteugelen.

We kunnen ons voorstellen dat je, in tegenstelling tot de motor in de auto, warm loopt voor dit aanbod. Komt ‘ie dan: de prijs bedraagt 11.950 Euro. Is het daarmee een betaalbare droomauto?

Bedankt Dirk-Jan voor de tip!