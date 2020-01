Deze imitatie is een échte Mercedes-Benz

En nog eens duurder ook dan een echte Benz.





De Mercedes-Benz GL en GLS zijn ware mastodonten. Eigenlijk zijn ze te lomp en te groot. Zo’n door de binnenstad loodsen is net zoiets als met mijn zus naar de discotheek gaan: je komt zelf nauwelijks vooruit en je zit iedereen in de weg.

In tegenstelling tot mijn zus zijn de GL en GLS wel prettig om mee onderweg te zijn: veel vermogen, veel comfort en veel uitrusting. Zelfs in een land waar de mensen niet zo groot zijn, zoals in China, kunnen ze een dergelijk slagschip wel waarderen. De auto die je op de foto’s ziet, is een Chinese Mercedes-Benz GL.





Dat zullen we even toelichten. De auto wordt geproduceerd door BAIC Motor. Dat is een partner van Mercedes-Benz. In China mogen de (voor hen) buitenlandse merken enkel samen werken middels een joint venture. De auto heet officieel de Bejeing BJ90. Zo aan de voorkant lijkt het wel een Jeep., met dank aan de verticale luchtsleuven.





Aan de zijkant is het echter duidelijker te zien dat we met een Mercedes-Benz GL te maken hebben. Ook in het interieur zijn de overeenkomsten vrij duidelijk, alhoewel er wel degelijk verschillen zijn, zoals de luchtroosters die nu horizontaal zijn. Ook is het navigatiescherm nu groter dan bij de GL.





Qua aandrijflijnen bij de BAIC Bejing BJ90 zien we wederom Mercedes-benz techniek. Er is keuze uit een 3.0 V6 met turbo, goed voor 328 pk. Een andere optie is de 4.0 V8 met dubbele turbo, die 422 pk levert. Opmerkelijk genoeg is de Bejing BJ90 duurder dan de nieuwe Mercedes-Benz GLS. Hoe dat komt: geen idee. Wellicht het feit dat de BJ90 afgeladen komt met opties. Zo ongeveer alles is standaard.