Heeft de Toyota Prius nog wel bestaansrecht?

Een klein beetje bezinning op de vrijdagavond.





Toyota was in 1999 een van de eerste merken met een echte hybride aandrijflijn. Destijds waren er vele concepts van diverse merken, maar de Prius was de eerste die je daadwerkelijk kon kopen. De Honda Insight was weliswaar iets eerder, maar had een andere hybride setup.

De eerste Prius was geen verkoopsucces, maar naarmate de generaties elkaar opvolgden, werd het model populairder. In Nederland was de Prius lange tijd een bijtellingsknaller van jewelste. Op dit moment is de auto echter ingehaald door de tijd. Ja, de hybride aandrijflijn van Toyota geldt nog steeds een van de beste. Het ‘probleem’ is dat de Prius niet meer de enige hybride Toyota is.

Bestaansrecht

Sterker nog, nu de diesel is verbannen door Toyota, is bijna elk model leverbaar als hybride. Sommigen zijn zelfs alleen te verkrijgen met de befaamde THSD-aandrijflijn. Dan rest nu de vraag: heeft de Toyota Prius nu nog bestaansrecht? Of is Toyota ingehaald door de tijd? Tegenwoordig is elektrisch het nieuwe hybride. Iets dat ook te zien was in de verkoopcijfers.

Vrije val Prius verkopen

Over verkoopcijfers gesproken. In Nederland is de Prius afgegleden. Qua populariteit kan de voormalige verkooptopper zich meten met auto’s als de BMW 8 Serie, Subaru Forester en Renault Espace. Zelfs de Alfa Romeo Stelvio deed het beter. De grootste concurrentie kwam uit eigen huis (en een start-up uit Californië). De Corolla is namelijk wél erg populair en een groot gedeelte daarvan is, je raadt het al, een hybride. Je hebt zelfs de keuze uit twee verschillende gradaties (120 en 180 pk).

RAV4 Hybrid

Maar hoe staat er dan voor in de Verenigde Staten? Daar was de Prius tot voor kort eveneens erg populaire auto. De vrije val die de Prius in Nederland heeft gemaakt, is nog niet voorgekomen in het land van Uncle Sam. Wel is de Prius voor het eerst niet de berst verkochte Toyota hybride aldaar. De RAV4 Hybrid (meer dan 92.000 stuks) ging ruimschoots voorbij aan de Prius (net geen 70.000 exemplaren).

Hoe nu verder?

Dat geeft toch te denken. De Prius was ooit het baken voor duurzame mobiliteit. Heeft Toyota zitten slapen? Of heeft de Prius slechts gediend als voorbeeldfunctie? Het nieuwe model (we zitten op de vierde generatie) is weliswaar niet moeders mooiste, maar de techniek is bijna onomstreden. Ook is het een van de weinige benzineauto’s waarmee je écht zuinig kunt rijden zonder dat het een A-segment auto is.

Dan rest nu het woord aan u, trouwe lezer. Heeft de Prius nog bestaansrecht? Toyota zelf schijnt bezig te zijn met zonnecellen. Moet Toyota van de Prius een volledig elektrische auto maken? Of is een vijfde generatie overbodig, nu het gros van de Toyota’s toch is voorzien van hybride aandrijving? Of mag de Prius het stokje overhandigen aan de Toyota Mirai? Laat het antwoord weten, in de comments.