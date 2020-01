Nederlandse infrastructuur niet voorbereid op Tesla’s

Deze konden we aan zien komen. Of niet?





Voor wie de afgelopen dagen, weken en maanden onder een enorme steen heeft geleefd: de Tesla Model 3 verkoopt uitstekend. Sterker nog: het was verreweg de bestverkochte auto van Nederland in 2019. Hoezee en hosanna voor Musk en zijn 30.000 nieuwe Nederlandse apostelen.

Volkomen logisch. De Model 3 is zelfs in standaard-trim erg snel, de laadtijden zijn relatief kort, de wegligging is top, de actieradius is prima en voor (ongeveer) Astra-geld rij je een 3 Serie concurrent. Je bent wel gek als je wél in de positie was, maar het niet hebt gedaan.

Huidige EV-generatie

Enfin, al die Model 3’s brengen een nieuw probleem met zich mee: die moeten geladen worden, uiteraard. De Innovators en Early Adopters vinden het niet zo erg om te roeien met de riemen de ze hebben, maar de huidige generatie EV-rijders wil gewoon kunnen rijden. Tanken is briljant: binnen. vijf minuten heb je een actieradius van 600 km.

Te weinig laadpalen

Kunnen die mensen wel laden? Volgens Roland Ferwerda wordt dat nog een hele uitdaging. Gerwerda is directeur van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur. In de BNR Autoshow van vandaag vertelt hij dat het aantal laadpunten verhoogd moet worden. Op het moment van schrijven zijn er zo’n 150.000 laadpalen. Daarvan zijn er 100.000 privé. Denk daarbij aan laadpalen onder de carport bij mensen thuis of laadpalen op kantoor. Slechts 50.000 palen zijn publiekelijk beschikbaar.

BNR Autoshow

De BNR Autoshow met Meindert Schut en onze eigen Wouter Karssen kun je hier beluisteren.

Meer lezen? Dit zijn de bestverkochte elektrische auto’s van 2019!