Vergelijking: de nieuwe Mercedes GLS vs de oude

De grootste Mercedes is flink onder het mes gegaan.

Net zoals bij de GLE was het hoog tijd voor zijn grote broer om eens flink aangepakt te worden. Daar de naam GLS uit 2015 stamt, is het stiekem gewoon een gefacelifte GL, die alweer een paar jaartjes ouder is dan dat. Verder heeft de GLS weinig introductie nodig: de naam zegt het al. Het is de Geländewagen op basis van de S-Klasse. Er zijn niet genoeg termen om grootte uit de drukken om een idee te krijgen van de GLS. Het ding is mega.

Het ding is overigens ook net volledig op de schop gegaan. Op de autoshow van New York presenteert Mercedes de compleet nieuwe GLS, niet geheel toevallig dat de VS ook de markt is waar de GLS het verschil moet maken. Met de Audi Q7 en de recent onthulde BMW X7 is het voor Mercedes moeilijker dan ooit om de koning te zijn in het segment der mega-SUVs. Hoe zorgt Mercedes ervoor dat de ietwat verouderde GLS weer de concurrentie vernedert? Wij zetten de nieuwe en de oude GLS naast elkaar.

Voor de duidelijkheid: bovenaan bij de afbeeldingen staat de nieuwe GLS (X167) en onder de oude GLS (X166).

Exterieur

Een Audi Q7 oogt lekker standaard, maar dat zorgt ervoor dat hij wat anoniem is. De X7 is allesbehalve anoniem, maar met de gargantueske nieren is het een vrij controversieel getekende auto. De GLS valt er een beetje tussenin. Het nieuwe Mercedes-familiegezicht is herkenbaar en ook ietwat controversieel, maar de grootte en statigheid van de auto is direct zichtbaar. Dat was bij de vorige GLS ook al zo. Het ‘nieuwe’ design van Mercedes moest haastig op de oude GL geschroefd worden en je kunt duidelijk zien dat het frontje niet perfect past bij de rest van de auto. De volledig opnieuw gebouwde GLS heeft dat probleem niet. De auto is van de grond af aan ontworpen om een passend design te hebben.





Voor wie dacht dat je met de oude GLS wel de limiet qua grootte had bereikt, mispoes. De nieuwe GLS is weer gegroeid, hij is 77 mm langer en 22 mm breder. Ook de wielbasis is 60 mm gegroeid, wat de beenruimte achterin ten goede komt. Want niet alleen de achterpassagiers zijn belangrijk in de GLS: ook de passagiers op de derde zitrij moeten zo goed als riant kunnen zitten. Overigens is er iets wat overeenkomt tussen de nieuwe en oude GLS: de auto lijkt op een soort GLE XL. Een duidelijk familiegezicht is één, maar de auto’s lijken nog steeds erg op elkaar.

Interieur

Wie wil er verrast worden? De nieuwe GLS krijgt een interieur met twee grote schermen, de rechter is een touchscreen en het systeem erachter heet MBUX. Totaal geen verrassingen dus: wel een goede zet. Het interieur van de oude GLS was al zo’n zeven jaar ongewijzigd gebleven, dus de tand des tijds heeft duidelijk zijn tol geëist. Het nieuwe Mercedes-interieur is daarom een goede toevoeging, maar een verrassing is het niet. Sterker nog: we hebben bij zowel de nieuwe als de oude GLS het interieur naast de nieuwe en oude GLE gezet. Voor beide generaties geldt: ze zijn krek eender. Op de laatste details na. Het is dus echt het ruimteaanbod waar de GLS het wint van de GLE.





Daardoor is het gras al een beetje voor de voeten weggemaaid door de GLE-vergelijking. In het kort: alles is digitaal, het middelste scherm (rechter scherm) is nu een touchscreen en de hooggeplaatste middenconsole heeft ook een touchpad waarmee je tijdens het rijden beter het scherm kunt bedienen. Modern, simpel en hightech. En zoals het eruit ziet in bijna elke Mercedes tegenwoordig.

Techniek

In de oude GLS kon je kiezen uit een diesel en twee benzine-aggregaten (de GLS 63 niet meetellend, want de nieuwe GLS 63 is er nog niet). De GLS 350d als goede compromis, maar de GLS 400 (3.0 V6) en de GLS 500 (4.7 V8) gebruikten relatief oude motoren, bovendien wil je in zo’n dikke trekschuit gewoon een diesel. In de nieuwe GLS krijg je als instapper een benzine V6, een stapje daarboven zit de GLS 580: dat is de 4.0 V8 met EQ-Power. 470 pk dus, maar omdat het geen G-Klasse is maakt dat helemaal niet uit. Je gaat toch geen potten breken met de auto qua snelheid, alleen relatief.

Qua diesels krijg je de GLS 350d met 286 pk en de motor die goed bij de GLS past: de GLS 400d. Met 330 pk is dat een smeuïge motor die ervoor zorgt dat de GLS een heerlijke reismobiel wordt. Met de Euro-6d milieueis van de EU mag je er ook nog alle milieuzones mee in. Gekoppeld aan de nieuwe 9G-Tronic automaat van Mercedes heb je keuze zat voor goed passende motoren in de GLS.

Conclusie

Het was hoog tijd voor de GLS om vervangen te worden door een nieuw model. Het resultaat is totaal niet verrassend, kijkend naar de recente nieuwe modellen van Das Haus. Die voorspelbaarheid is misschien wel de kracht van de GLS. Het is gewoon een Mercedes, waar toevallig je hele familie in past. Het gevecht met de ouder wordende Q7 en de BMW X7 is weer aan.