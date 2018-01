Deze Italiaanse asfaltvreter kun je op je rug tillen

Alleen wel even een riempje aan vastmaken.

Italië heeft er weer een pareltje bij hoor! Ditmaal geen buitengewoon smakelijke supercar of een pittige hot hatch, maar een heuse motor die is bedacht door een aantal ex-Ferrari ingenieurs. Deze flitsende tweetakt komt vandaan bij het team van Vins, die hun rappe snorfiets toepasselijke doopten tot de Duecinquanta.

De motor dankt zijn naam aan het feit dat hij wordt aangedreven door een 250cc blok. De Duecinquanta (wat letterlijk ‘250’ betekent) is een gigantisch lichte motor die praktisch volledig bestaat uit koolstofvezel onderdelen. Naast het frame en de monocoque zijn o.a. de wielen en voorvork van het vederlichte materiaal gemaakt. Hierdoor weegt de lichtste variant van de motor, die voor het circuit is bedoeld, slechts 85 kg. Dat is wel wat anders dan zo’n dikke Ducati!

Het is dus niet vergezocht om te bedenken dat de machine ongelooflijk snel zal zijn, zeker omdat het motorblok goed is voor ruim 80 pk. Deze Competizione heeft overigens een nog net iets grotere inhoud dan de versie die ze plannen voor de straat. Dit model heeft, in tegenstelling tot de straatversie, een blok met een inhoud van 288cc.

De straatversie zal volgens de berichten wel een stukje zwaarder worden. Dit ondanks zijn 250cc blok, waarover nog geen precieze prestatiecijfers bekend zijn. De Duecinquanta voor dagelijks gebruik zal zo rond de 100 kg moeten wegen; een cijfer waarover het bedrijf zich overigens absoluut niet voor hoeft te schamen.

Voor wat betreft de prijzen van hun motoren mogen ze dat misschien wel doen. Naar verluidt zal de machine tenminste 40.000 euro kosten. De Competizione doet er met 50.000 euro nog een flinke schep bovenop.